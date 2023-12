Potsdam (ots) - Der rbb baut seine Berichterstattung aus dem Westen Brandenburgs künftig deutlich aus - im Digitalen und für alle anderen Ausspielwege. Für die Hörerinnen, Nutzer, Zuschauerinnen des rbb bedeutet das:

- Mehr West-Brandenburg bei rbb|24 im Web, in der App und auf den Social-Kanälen - Mehr West-Brandenburg im rbb Fernsehen, vor allem bei rbb24 Brandenburg aktuell - Mehr West-Brandenburg im Radio, vor allem bei Antenne Brandenburg und rbb24 Inforadio

West-Brandenburg-Desk in Potsdam

Gesteuert wird die Berichterstattung künftig vom West-Brandenburg Desk, der in Potsdam bei rbb24 Brandenburg Aktuell entsteht. Die Zahl der Einsatztage von Regionalkorrespondentinnen im Westen Brandenburg wird fast verdoppelt, gleichzeitig verstärken täglich zwei neu eingerichtete Redaktionsschichten die Berichterstattung fürs Netz. Startzeitpunkt ist der Januar 2024.

Programmdirektorin Martina Zöllner: "Mehr Reporterinnen und Reporter - das bedeutet, dass wir mehr in der Region sein werden, Orte häufiger und regelmäßiger aufsuchen können, näher an den Menschen dran sind. Diese Nähe werden die Brandenburgerinnen und Brandenburger in unserer Berichterstattung spüren."

Das Gebiet, für das die Berichterstattung künftig neu organisiert wird, umfasst 6 Landkreise und zwei kreisfreie Städte: Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Potsdam und Brandenburg/Havel. Das rbb-Regionalbüro in Perleberg ist mit dem dort angesiedelten Regionalkorrespondenten in die neue Struktur eingebunden.

Mehr Regional-Korrespondentinnen

Die Zahl der Regional-Korrespondenten in West-Brandenburg wird deutlich erhöht von heute vier auf künftig sieben. Sie arbeiten jeweils zehn Tage pro Monat für ihr Berichtsgebiet. Die Anzahl der Einsatztage der Regionalkorrespondentinnen wird damit fast verdoppelt.

Chefredakteur David Biesinger: "Wir wollen das, was im Westen Brandenburg geschieht, künftig noch besser und kontinuierlicher abbilden - dafür haben wir uns jetzt aufgestellt. Ich freue mich besonders, dass es gelingt, unsere verschiedenen Kanäle bei rbb|24 gut mit West-Brandenburg-Infos zu versorgen. Die Region ist spannend und birgt viele Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden."

Antenne-Morgenreporter - täglich live in Brandenburg unterwegs

Ebenfalls neu ab Januar 2024: Ein "Antenne-Morgenreporter" trägt jeden Morgen live zum Programm von Antenne Brandenburg bei. Von 6 bis 10 Uhr schaltet sich die Reporterin/ der Reporter mehrmals live mit Eindrücken aus dem Sendegebiet in die Antenne-Frühsendung "Guten Morgen Brandenburg". Über die Antenne Brandenburg-Website und die Antenne-App können die Hörerinnen und Hörer den Morgenreporter kontaktieren und auf interessante Themen aufmerksam machen.

Torsten Amarell, Leiter Contentbox Gesellschaft: "Schnell, live und direkt sind wir ab Januar jeden Morgen im Austausch mit den Menschen in Brandenburg im erfolgreichsten Hörfunk-Programm des rbb. Damit setzen wir einen weiteren Akzent für die Menschen in Brandenburg und sind noch näher dran am Tagesgeschehen und an den Sorgen, aber auch Freuden der Brandenburgerinnen und Brandenburger."

