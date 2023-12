Köln (ots) - Mit überwältigender Mehrheit hat die Stadtverordnetenversammlung Calau am 29. November 2023 für ein neues, innovatives Solarprojekt von Wattner gestimmt. Dieses Projekt, mit einer Leistung von rund 100 Megawatt soll entlang der Autobahn A13 in drei Teilbereichen entstehen. Das größte dieser Areale umfasst rund 50 Hektar.

Der Energieversorger Wattner fördert durch die Ausgestaltung seiner Freiflächen-Solarparks als natürliche Biotope in hohem Umfang den Umweltschutz und wird auch diese neue Solaranlage so errichten, dass sich die Biodiversität der Region erhöht. Der Aufstellungsbeschluss beinhaltet eine frühzeitige Trägerbeteiligung, was einen zügigen Verlauf des Planverfahrens erwarten lässt.

"Wir freuen uns sehr über den Beschluss der Stadtverordneten", erklärt Ulrich Uhlenhut, Vorstand der Wattner AG. "Dieses Vorhaben ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Stärkung der Energiestruktur in der Lausitz".

WATTNER

Wattner ist mit mehr als 100 großen Solarparks mit einer Gesamtleistung von rund 600 Megawatt einer der aktivsten Solarstromerzeuger in Deutschland. Dabei arbeiten wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Standortakquisition über die Anlagenerrichtung und Betriebsführung bis hin zur Vermarktung der grünen Energie.

