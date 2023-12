München (ots) - Wenn Motoren aufheulen, Elektro-Karts mit quietschenden Reifen um tückische Hindernisse driften und erfolgreiche Creator*innen euphorisch von ihrer Community angefeuert werden, dann kann das nur eines heißen: Joyn gibt den Startschuss für die "Motor Games - presented by Papaplatte" - am Sonntag, 4. Februar 2024, ab 17:00 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Zwölf deutsche Creator*innen treten in Einzelrennen in Karts sowie Teamchallenges in den unterschiedlichsten und absurdesten E-Fahrzeugen gegeneinander an. Papaplatte (2 Mio. Follower*innen auf Twitch), einer der größten deutschen Steamer, lässt es sich als Gastgeber seines ersten großen Show-Events nicht nehmen, auch selbst sein Können auf der actiongeladenen und unberechenbaren Rennstrecke unter Beweis zu stellen - jede Runde bringt neue Herausforderungen und überraschende Wendungen, die Mut und Teamgeist erfordern. Wer wagt die riskantesten Überholmanöver? Welche*r Creator*in bewahrt in diesem ungewohnten Terrain die Nerven? Und wer erreicht die Ziellinie und schafft es am Ende sogar aufs Podest?

Joyn zeigt die "Motor Games - presented by Papaplatte" am Sonntag, 4. Februar 2024, ab 17:00 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Ausgerichtet wird das Live-Event in der Rudolf Weber-ARENA Oberhausen. Für die Produktion zeichnet i&u TV, ein Unternehmen der LEONINE Studios, im Auftrag von Joyn verantwortlich. Veranstalter ist die MMP Event GmbH. Offizielle Tickets gibt es ab sofort hier (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/motorgames/de/tickets/channel/shop/index).

