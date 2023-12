Köln (ots) - Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär stehen aktuell für ihren 92. „Tatort“-Fall in Köln vor der Kamera.

In „Restschuld“ suchen die beiden Hauptkommissare Ballauf und Schenk unter Hochdruck nach Spuren zum gewaltsamen Überfall auf einen jungen Inkasso-Manager. Bis auf einen großen Blutfleck am Tatort fehlt von ihm jede Spur. Schnell geraten die Schuldner ins Visier, bei denen der smarte Außendienstmitarbeiter zuletzt versucht hat, Geld einzutreiben.

Das Buch zum „Tatort–Restschuld“, der in Köln und Umgebung gedreht wird, stammt von Karlotta Ehrenberg („Tatort–Marlon“ u.a.). Regie führt Claudia Garde („Bonn–Alte Freunde, neue Feinde“ u.a.). Für die Bildgestaltung sorgt Lena Katharina Krause („Tatort–Der Fluch des Geldes“ u.a.).

Zum Inhalt: Schulden eintreiben war sein Job. Und darauf verstand sich Fabian Pavlou (Thomas Hauser) bestens. Bei der international tätigen Firma Correct Inkasso galt er als einer der erfolgreichsten Außendienstmitarbeiter. Doch jetzt wurde Pavlou auf dem Nachhauseweg brutal überfallen. Als die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) am Tatort erscheinen, fehlt vom Opfer jede Spur. Hat sich einer der Schuldner, mit denen der Inkasso-Manager zuletzt zu tun hatte, gerächt – oder keinen anderen Ausweg gesehen? Da gibt es zum Beispiel die Steuerfachangestellte Stefanie Schreiter (Katharina Marie Schubert), der wegen der Schulden ihres Ex-Mannes eine Lohnpfändung bevorsteht. Oder den vollkommen überschuldeten Masseur Timo Eckhoff (Ben Münchow), der seine Stromrechnung nicht mehr bezahlen kann. Oder das Ehepaar Monika und Jost Lehnen (Tilla Kratochwil und Roman Knižka), dem die Zwangsversteigerung ihres Eigenheims droht. Da melden sich die Kollegen der Fahndung. Sie haben Pavlous Handy geortet. Auf einem Autobahnrastplatz in der Nähe von Köln. Doch als sich der Punkt auf der Karte zu bewegen beginnt, nimmt Max Ballauf sofort die Verfolgung auf - in der Hoffnung, dass Pavlou noch am Leben ist.

Auch in diesem „Tatort“-Fall aus Köln wieder mit dabei: Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte und Tinka Fürst als Kriminaltechnikerin Natalie Förster. In weiteren Rollen sind Sebastian Hülk, Lea Gerstenkorn, Vladimir Korneev, Karolina Horster und viele andere zu sehen.

„Tatort – Restschuld“ ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Götz Bolten). Die Dreharbeiten in Köln und Umgebung gehen noch bis zum 14. Dezember 2023. Der Sendetermin im Ersten steht noch nicht fest. Doch bereits am kommenden Sonntag ermitteln die Kölner Tatort Kommissare wieder im Ersten. In „Tatort – Des anderen Last“ (Buch: Paul Salisbury, Regie: Nina Wolfrum) müssen Ballauf und Schenk den tödlichen Überfall auf einen Paketkurier aufklären – und das mitten in der Vorweihnachtszeit.

Sendehinweis auf den nächsten Kölner "Tatort":

„Tatort – Des anderen Last"

Sonntag, 3. Dezember 2023 im Ersten

Pressekontakt:

WDR Kommunikation Tel.: 0221 220 7100 Email: kommunikation@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH