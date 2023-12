München (ots) - - Ein Werk zweier Generationen: Joey Kelly's Family singt gemeinsam ersten Song - Der Song stammt von Maite Kelly und steht für Familienzusammenhalt und Stärke - Die Single "Nur zusammen" ist ab Freitag, 01. Dezember 2023, erhältlich

Joey Kelly's Family veröffentlicht ihren ersten Song "Nur zusammen". Die Hauptbotschaft des Songs ist das starke Gefühl der Verbundenheit innerhalb der Familie. Der von Maite Kelly geschriebene und von Joey Kelly's Family performte Song erscheint am 01. Dezember 2023 und wird am 02. Dezember 2023 live in Florian Silbereisens Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" live im Fernsehen zu sehen sein.

Im neuen Jahr erwartet das RTLZWEI-Publikum ein Einblick in das Abenteuer von Joey Kelly und seiner 6-köpfigen Familie auf der Panamericana mit der Doku "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana". Eine große Premiere für Joey Kelly und Familie ist der Song "Nur zusammen", der im Zuge dieser aufregenden Reise entstanden ist und von Maite Kelly geschrieben und produziert wurde.

Joey Kelly's Family - Das sind neben Joey Kelly mit seiner Frau Tanja auch ihre vier Kinder Lillian, Luke, Leon und Lisann. Die Zuschauerinnen und Zuschauer der Florian Silbereisen Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" können den Song "Nur zusammen" am 2. Dezember live hören. Diese Gelegenheit bietet eine Vorschau auf das, was das Publikum in der kommenden Doku erwartet - eine emotionale Reise über die Panamericana, begleitet von einer berührenden musikalischen Untermalung. "Nur zusammen" gelingt es, die enge Bindung und den Zusammenhalt der Familie Kelly in Melodie und Text einzufangen. Denn die Botschaft des Songs ist ganz klar "Nur zusammen sind wir stark".

Die Single "Nur zusammen" erscheint am 1. Dezember 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Universal Music. Die Fans können sich auf einen ergreifenden Song freuen, der die Emotionen der Panamericana-Reise von Joey Kelly's Family perfekt einfängt.

