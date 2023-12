Köngen (ots) - Die Unternehmensberatung Staufen ist erneut von der Zeitschrift "Wirtschaftswoche" für ein Kundenprojekt mit dem Award "Best of Consulting" ausgezeichnet worden. In diesem Jahr überzeugten die Operational-Excellence-Experten die Jury in der Kategorie "Manufacturing & Operations" mit einem Projekt für die Transportation-Sparte der Skoda Group.

Der Hersteller von Zügen, Straßenbahnen und Lokomotiven entwickelt und produziert mit seinen rund 7.000 Mitarbeitenden mittlerweile nicht nur am Stammsitz im tschechischen Pilsen, sondern ist auch in Deutschland, Österreich, Italien, Polen und Finnland mit Werken und Niederlassungen vertreten. Die Aufgabe der Operational-Excellence-Experten von Staufen bestand nun darin, durch eine unternehmensweite Optimierung und Integration von Prozessen, Führungsmethoden und Systemlandschaften sicherzustellen, dass dieser eingeschlagene Expansionskurs künftig nicht durch Silodenken, Prozessbrüche oder eine fragmentierte IT ausgebremst wird.

"Aufgrund der Internationalität und Komplexität war und ist die Zusammenarbeit mit Skoda eines der beeindruckendsten Projekte, die ich je begleiten durfte", sagt David Gänsbacher, Partner bei der Staufen AG. "Daher freut mich diese Auszeichnung - die zu gleichen Teilen auch unseren Projektpartnern bei Skoda gehört - ganz besonders." Die Ehrung durch die Best-of-Consulting-Jury verdeutlicht zudem, wie wichtig es ist, auf stabile und gleichzeitig flexible Prozesse zu setzen, um mit operativer Exzellenz konsequent die Performance zu erhöhen.

Skoda-CEO: "Dieser operative Fokus ist charakteristisch für Staufen"

Diese Einschätzung teilt auch Didier Pfleger, Vorstandsvorsitzender der Skoda Group: "Wir haben uns für Staufen entschieden, weil die Berater pragmatisch vorgehen und keine theoretischen Talkshows veranstalten. Sie gehen in die Werkhallen, erklären und bieten überzeugende Lösungen an. Deshalb werden sie sowohl von den Mitarbeitenden in der Produktion als auch vom Management akzeptiert. Dieser operative Fokus ist charakteristisch für Staufen." Mehr Details zum Skoda-Projekt finden Sie auch in unserem aktuellen Staufen Magazin (https://www.staufen.ag/magazine/vier-gewinnt/).

Nach der Verleihung des Gütesiegels "World's Best Management Consulting Firms 2023" (https://www.staufen.ag/news/forbes-auszeichnung-staufen-ag-zaehlt-zu-den-besten-beratern-weltweit/) durch das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" sowie der zehnten Auszeichnung in Folge als eines der besten Beratungsunternehmen Deutschlands (https://www.staufen.ag/news/beste-unternehmensberater-2023-staufen-ag-zum-zehnten-mal-in-folge-ausgezeichnet-kombination-aus-operations-expertise-und-digitalisierungs-know-how-ueberzeugt-in-vielen-branchen/) durch die renommierten Branchenstudie von "brand eins", rundet der Award der "Wirtschaftswoche" das Jahr 2023 für die Staufen AG erfolgreich ab.

