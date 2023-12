Prag (ots) - - Gebrauchtwagenplattform Carvago feiert den Unternehmensmeilenstein von 15.000 Kunden - Laut Carvago verdankt die Plattform ihren Erfolg dem bequemen und zuverlässigen Service - Gründer Jakub Sulta ist dankbar für das Vertrauen der Kunden

Die Gebrauchtwagenplattform Carvago (Carvago.com (http://www.carvago.com)) kann nun mit dem Erreichen von 15.000 Kunden einen bemerkenswerten Meilenstein des Unternehmens bekanntgeben. Das Unternehmen sieht in dieser Errungenschaft einen Beweis für den wachsenden Trend unter Verbraucher:innen, dass auch beim Kauf von Gebrauchtwagen die Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit des Online-Kaufs zunehmend im Zentrum steht.

Drei Jahre Innovation am Gebrauchtwagenmarkt

In den fast drei Jahren seines Bestehens revolutionierte Carvago den Gebrauchtwagenkauf. Die Gestaltung der Plattform ermöglicht seinen Nutzer:innen eine große Auswahl an Fahrzeugen, eine transparente Preisübersicht und vor allem einen nahtlosen Kaufprozess. Gebrauchtwagen werden automatisch auf der Webseite inseriert und ihr Zustand für eine besonders genaue Preisbildung von einer KI geprüft. Nach dem Kauf prüft Carvago das Fahrzeug händisch ein weiteres Mal auf Herz und Nieren, sodass nur technisch einwandfreie Gebrauchtwagen ausgeliefert werden.

Qualität und Kundenservice lohnen sich

Das Engagement des Unternehmens für Qualität und Kundenservice hat zu einem stetigen Anstieg des Kundeninteresses und der Kundentreue geführt. Der Erfolg von Carvago liegt in seiner benutzerfreundlichen Plattform, die es den Käufer:innen ermöglicht, ihr gewünschtes Fahrzeug bequem von zu Hause aus zu suchen, auszuwählen und zu kaufen. Den Fokus auf Kundenzufriedenheit gewährleistet das Unternehmen durch einen umfassenden Inspektions- und Zertifizierungsprozess, der bei jedem Kauf für Sicherheit sorgt.

Deutsche Gebrauchtfahrzeuge durchweg beliebt

Aus internen Zahlen von Carvago geht hervor, dass sich seit Bestehen auf der Plattform vor allem die Marke Volkswagen großer Beliebtheit erfreut. So sind Fahrzeuge des Modells VW Golf die durchweg meistverkauften Fahrzeuge auf Carvago und VW insgesamt die meistverkaufte Marke der Plattform. Auch gebrauchte BMW und Audi sind als die am zweithäufigsten und am fünfthäufigsten verkauften Marken bei den Kunden von Carvago sehr beliebt.

Gründer Jakub Sulta kommentiert: "Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein mit unseren Kundinnen und Kunden zu feiern. Ihr Vertrauen in Carvago motiviert uns, weiterhin innovativ zu agieren und den Online-Gebrauchtwagenkauf zu verbessern. Auch in Zukunft stellen wir Komfort und Servicemehrwert für unsere Nutzer:innen ins Zentrum unserer Strategie. Die wachsende Zahl der Kundinnen und Kunden, die sich an Carvago.com wenden, ist ein klarer Indikator für die sich verändernde Dynamik im Automobilhandel. Unser schnelles Wachstum spiegelt eine breitere Akzeptanz des Online-Kaufs von Fahrzeugen als bevorzugte Methode für viele Verbraucher:innen wider."

Über Carvago

Carvago hat sich zum Ziel gesetzt, den Gebrauchtwagenmarkt zu digitalisieren und Kunden einen erschwinglichen, transparenten und benutzerfreundlichen Service für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen zu bieten. Das Unternehmen ist Teil der internationalen Investmentgruppe EAG mit Sitz in der Tschechischen Republik.

Pressekontakt:

Manuel Dengler | manuel.dengler@tonka-pr.com | +49(0)1522.182.1141 Ansel Glenewinkel-Meyer | ansel.glenewinkel-meyer@tonka-pr.com | +49 (0) 172.634.6128

Original-Content von: Carvago, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH