Wiesbaden (ots) - Norwegian Cruise Line begrüßt den Neuzugang der Flotte mit großem Staraufgebot in Miami

Die Feierlichkeiten an Bord umfassen einmalige Performances des Taufpaten Luis Fonsi, Latin-Music-Künstlern Paulina Rubio und Pedro Capó sowie "Saturday Night Live"-Comedian Marcello Hernandez

Norwegian Cruise Line (https://te4d4d798.emailsys1a.net/c/171/7120674/0/0/0/376427/c97e774b27.html) (NCL), Innovationsführer in der weltweiten Kreuzfahrtindustrie, feierte die Taufe der Norwegian Viva (https://te4d4d798.emailsys1a.net/c/171/7120674/0/0/0/376428/be404d6ee9.html), dem zweiten Schiff seiner innovativen und preisgekrönten Prima-Klasse (https://te4d4d798.emailsys1a.net/c/171/7120674/0/0/0/376429/795a80143e.html).

"Die Norwegian Viva zu taufen ist für viele von uns bei NCL wirklich besonders, nicht nur, weil Miami unsere Heimatstadt ist, sondern auch, weil wir diesen Moment mit unseren Freunden und Familienmitgliedern teilen können", sagte David J. Herrera, President von Norwegian Cruise Line. "Ein neues Schiff in unserer Flotte willkommen zu heißen ist nie eine Einzelleistung. Ich danke dem gesamten NCL-Team, unseren Partnern sowie unserer wunderbaren Crew, die maßgeblich dazu beiträgt, die Norwegian Viva zum Leben zu erwecken und unseren Gästen außergewöhnliche Urlaubserlebnisse zu bieten."

Nach dem Debüt der Norwegian Viva im vergangenen August und ihrer ersten Sommersaison in Europa nahmen rund 1500 Gäste an der Taufzeremonie im LEED® Gold-zertifizierten Terminal des Unternehmens teil. Mit der Prima-Klasse hat die Reederei sich das Ziel gesetzt, neue Wege im Schiffsdesign und in der Ausstattung zu beschreiten und so das unermüdliche Engagement für den Gast und das Erlebnis an Bord zu untermauern.

"Für uns war dieses Jahr voller Meilensteine, denn unsere drei Marken Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises haben die Premiere von drei erstklassigen Schiffen gefeiert", sagte Harry Sommer, President & Chief Executive Officer von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Die Norwegian Viva ist für unsere Weltklasse-Flotte eine große Bereicherung und bietet unseren Gästen eine weitere unglaubliche Möglichkeit, Urlaub zu machen, Neues zu entdecken und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Seit ihrer Jungfernfahrt im August übertrifft die Norwegian Viva in der Gästezufriedenheit alle anderen Neubauten in der Geschichte von NCL. Dies ist nicht nur ein Beweis dafür, wie atemberaubend dieses Schiff ist, sondern auch für den außergewöhnlichen Service und die Aufmerksamkeit, die unsere fantastische Crew den Gästen an Bord bietet."

Getauft wurde das Schiff von Luis Fonsi: Der für den GRAMMY® Award nominierte Sänger, Songwriter, Musiker und Produzent ließ eine Champagnerflasche am Schiffsrumpf zerschellen - nach der alten Tradition, die Glück bringen und eine sichere Reise für alle bedeuten soll. Als in Miami lebender gebürtiger Puerto Ricaner verkörpert Fonsi die Lebensfreude und Energie, die die Gäste der Norwegian Viva auf den sonnenverwöhnten Routen durch die Karibik (https://te4d4d798.emailsys1a.net/c/171/7120674/0/0/0/376430/5b274261b1.html) und das Mittelmeer (https://te4d4d798.emailsys1a.net/c/171/7120674/0/0/0/376430/5b274261b1.html) genießen können.

Die Feierlichkeiten gingen am Abend mit einem einmaligen Unterhaltungsprogramm weiter. Im Mittelpunkt stand Fonsi mit seinem weltweiten Erfolgshit "Despacito" und anderen beliebten Latin-Songs wie "No Me Doy Por Vencido" und "Échame La Culpa". Auf der Bühne performten zudem drei weitere Künstler, die aus Miami stammen oder lateinamerikanische Wurzeln haben, darunter "Saturday Night Live"-Darsteller und Lokalmatador Marcello Hernandez, die Queen of Latin Pop, Paulina Rubio, und der kürzlich für den GRAMMY® Award nominierte Sänger Pedro Capó.

"Ich finde es wirklich aufregend, die großartige Norwegian Viva hier in Miami mit einer Party im authentischen Latino-Stil zu feiern, Seite an Seite mit weiteren hochkarätigen Entertainern", sagte Luis Fonsi. "Wir bereiten dem Schiff ein standesgemäßes Lebewohl, bevor es in Richtung meiner Heimatstadt San Juan in Puerto Rico aufbricht." - Luis Fonsi, globale Musiksensation und Taufpate der neuen Norwegian Viva

Mit einer Länge von 294 Metern und einer Kapazität von 3.099 Gästen bietet die Norwegian Viva eine Reihe von einzigartigen und aufregenden Attraktionen, darunter die dreistöckige Rennstrecke Viva Speedway sowie The Drop and Rush, die schnellsten Rutschen auf See. Ein kulinarisches Highlight ist die Indulge Food Hall, ein moderner, gehobener Food-Marktplatz mit elf abwechslungsreichen Restaurants. Auch die Kunst hat wie immer bei NCL einen hohen Stellenwert, so ist an Bord eine beeindruckende Sammlung herausragender Stücke zu entdecken, darunter das knapp 16 Meter breite, interaktive Kunstwerk des britischen Digitalkünstlers Dominic Harris mit dem Titel "Every Wing has a Silver Lining" in der nachhaltigen Metropolitan Bar.

Nach der Tauffahrt und einigen Reisen ab Miami wird das Schiff in seinem Heimathafen San Juan, Puerto Rico, anlegen. Ab dem 15. Dezember 2023 wird es als neuestes Schiff von dort aus zu siebentägigen Karibikreisen aufbrechen, bei denen die Gäste jeden Tag in einem neuen tropischen Inselparadies aufwachen und Tortola (Britische Jungferninseln), St. John's (Antigua), Bridgetown (Barbados), Castries (St. Lucia), Philipsburg (St. Maarten) und St. Thomas (US-Jungferninseln) ohne Seetage zu entdecken. Im April 2024 kehrt die Norwegian Viva nach Europa zurück, um im gesamten Mittelmeer oder rund um die griechischen Inseln zu kreuzen.

Als Extra bietet NCLs ganzjähriges "Free at Sea"-Angebot den Reisenden viele urlaubsvergünstigende Vorteile, einschließlich Getränkepaket, Spezialitätenrestaurants, Rabatte für Landausflüge, kostenlosem WLAN sowie ermäßigten Tarifen für den dritten und vierten Gast.

Zur Feier von Norwegian Vivas Taufe hat NCL eine "Live it Up!"-Spotify Playlist (https://te4d4d798.emailsys1a.net/c/171/7120674/0/0/0/376431/660dda5a55.html) erstellt, die von Latin Music Superstars inspiriert ist.

Um die neuesten Bilder und Videos von der Taufe der Norwegian Viva zu sehen, klicken Sie bitte hier (https://te4d4d798.emailsys1a.net/c/171/7120674/0/0/0/376432/dc5425868d.html). Umfangreiche Informationen finden Sie im NCL Newsroom (https://www.ncl.com/de/de/newsroom/de/norwegian-cruise-line-tauft-die-neue-norwegian-viva-mit-grossem-staraufgebot-in-miami).

Für weitere Informationen über die preisgekrönte Flotte des Unternehmens mit 19 Schiffen und weltweiten Reiserouten oder um eine Kreuzfahrt zu buchen, wenden Sie sich bitte an ein Reisebüro oder besuchen Sie www.ncl.com (https://te4d4d798.emailsys1a.net/c/171/7120674/0/0/0/376427/c97e774b27.html).

