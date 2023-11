Richmond / London (ots) - Die Adventszeit steht vor der Tür - und mit ihr auch die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für unsere Liebsten. Viele möchten an Weihnachten nicht nur ihrer Familie und engen Freunde eine Freude machen, sondern auch ihren Vierbeinern. Falls Sie noch auf der Suche nach Inspiration sind, haben wir einen Geschenk-Guide mit tollen Geschenkideen für Ihre vierbeinigen Freunde zusammengestellt.

Spielzeug für Hunde - mit garantiertem Wuff-Faktor!

Das Spielen ist eine Freude für jeden Hund und ein neues Spielzeug sorgt immer für strahlende Augen. Es gibt ein riesiges Angebot an Hundespielzeug im Handel, mit Optionen für jeden Geldbeutel und jedes Hundealter. Doch worauf sollten Hundebesitzer bei der Auswahl achten? "Wichtig ist, dass die verarbeiteten Materialien im Hundespielzeug von guter Qualität sind. Dabei gilt: Hundespielzeug sollte auf keinen Fall schädliche Substanzen enthalten, die dem Tier auf Dauer schaden können. Idealerweise sollte das Spielzeug auch auf das Alter und die Größe ihres vierbeinigen Begleiters abgestimmt sein", rät Dr. Antonia Klaus, Tierärztin bei tails.com. Viele Anbieter ermöglichen zudem, das jeweilige Produkt zu personalisieren und damit individuell auf den eigenen Hund anzupassen.

Das leckerste Abo für ihre Fellnase

Ein Szenario, das viele Hundebesitzer kennen: Man steht im Supermarkt vor dem Hundefutterregal und überlegt, welches Futter ist das Beste für den geliebten Vierbeiner. Doch mit der Adventszeit vor der Tür, steigt auch der tägliche Stress und die freie Zeit sinkt. Mit dem Hundefutter Abo von tails.com müssen Sie sich keine Gedanken mehr um die passende Mahlzeit machen. "Bei tails.com bieten wir eine individuelle Futterrezeptur an, die das Alter, die Rasse, die geschmacklichen Vorlieben und gesundheitlichen Bedürfnisse Ihres Hundes berücksichtigt. Die hochwertigen Zutaten inklusive unserer Empfehlung für die idealen Portionen sorgen dafür, dass die Hunde nicht nur auf gesunde Weise satt werden, sondern es ihnen auch schmeckt", erklärt Dr. Klaus. Das Beste daran? Das Futter wird jeden Monat bequem nach Hause geliefert. Wenn Sie also nicht nur Ihrem Hund eine Freude machen wollen, sondern sich auch als Hundebesitzer das Leben etwas leichter machen wollen, dann ist ein tails.com Hundefutter Abo die perfekte Wahl.

Hunde-Schatzsuche mit Knabberspaß!

Hunde lieben die Abwechslung und die meisten Vierbeiner freuen sich über jede Beschäftigung, die Sie fordert. Ganz besonders gerne setzen Sie dabei ihre Supernase ein - am liebsten natürlich, um nach Leckerchen zu stöbern. Hierfür eignen sich zum Beispiel spezielle Schnüffelmatten, in denen ihre Vierbeiner mit viel Geschick und Spaß ihre Leckerlis finden müssen. Wer etwas Geld sparen möchte und kreativ ist, kann auch ganz einfach aus alten und sauberen Joghurtbechern oder Plastikdosen eine eigene Schatzsuche bauen. Hierfür einfach die Becher im Haus oder auch nur in einem Zimmer verteilen und darunter Leckerlis verstecken. Sie werden staunen wie viel Spaß Ihr Hund mit dieser Matte oder mit der selbstgebauten Schatzsuche hat.

Kuschelige Rückzugsmöglichkeit

Manche mögen's kuschelig! Viele Hundebesitzer kennen diese Situation: Man möchte einen entspannten Abend auf der Couch mit seinem Vierbeiner genießen, und plötzlich bemerken Sie, dass Fell, Schmutz von draußen und Pfotenabdrücke urplötzlich das gesamte Sofa zieren, welches dann natürlich mühsam gereinigt werden muss. Ein gemütlicher und kuscheliger Sofaschutz kann hier Abhilfe schaffen, denn die kuscheligen Helfer sind Waschmaschinen- und Trockner geeignet. Sie sind also ganz einfach und hygienisch zu reinigen, wodurch auch die Vorweihnachtszeit und das Weihnachtsfest direkt etwas entspannter wird.

Unsere Auswahl zeigt, dass ein Hundegeschenk nicht zwangsweise teuer sein muss oder viel Aufwand erfordert. Sie kennen Ihren Vierbeiner am allerbesten und wissen, wie Sie ihm eine Riesenfreude bereiten können. Wählen Sie das ideale Geschenk mit Bedacht und genießen Sie die Weihnachtsfeiertage mit ihrem Hundefreund in vollen Zügen!

Pressekontakt:

Anna Asarkaya anna.asarkaya@ketchum.de M +49 173 7455994

Instagram: tails.com_de Facebook: tailsDE Website: www.tails.com/de/

Original-Content von: tails.com, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH