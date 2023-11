Erfurt (ots) - Über 50 Märchen jederzeit abrufbar auf kika.de und im KiKA-Player

Weihnachtszeit ist Märchenzeit - KiKA hält online eine große Auswahl an Märchen zum Abruf bereit, auch in barrierearmen Versionen. Im Dezember können Klassiker wie "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" (ARD/rbb/SR), "Die Schneekönigin" (ZDF) oder "Schneewittchen" (BR) oder moderne Interpretationen wie "Die Prinzessin und der Fluch der Zeit" (KiKA) und "Als ein Stern vom Himmel fiel" (KiKA) gestreamt werden. Auch "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (WDR) ist ab 3. Dezember 2023 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Online-Only: "Der scheinheilige Nikolaus" (SWR)

Weihnachtsfilm - UT/AD

Artem verbringt mit seiner Familie Weihnachten in den Bergen. Doch festliche Stimmung will nicht aufkommen, denn der Vater verletzt sich beim Handwerken. Als die Eltern auf dem Weg zum Arzt sind, rumpelt es im Kamin. Artem glaubt, es sei der Nikolaus, der kurz darauf vor ihm steht.

- Für wen? "Der scheinheilige Nikolaus" eignet sich für Familien und Kinder ab 8 Jahren. - Wo schauen? Ab 3. Dezember 2023 kann der Weihnachtsfilm auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

Online-First: "Ernest & Celestine - Es wird Winter" (ZDF)

Animationsspecial

Bei Ernest und Celestine hält der Winter Einzug. Ob nun beim Mäuseball, beim Flug der Wildgänse nach Süden oder bei der Vorbereitung auf den Winterschlaf. Das Leben in der kleinen Stadt geht weiter, auch wenn die kühle Jahreszeit die Tage kürzer werden lässt.

- Für wen? Das Animationsspecial ist für alle Fans der Serie "Ernest & Celestine" (ZDF) und Kinder ab 6 Jahren geeignet. - Wo schauen? Ab 6. Dezember 2023 kann "Ernest & Celestine - Es wird Winter" auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

Online-First: "Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große Freundschaft" & "Pettersson und Findus - Findus zieht um" (beide ZDF)

Familienfilme - UT/AD

Der kauzige Pettersson wird eher unfreiwillig Ziehvater des heimatlosen Kätzchens Findus. Von einem Tag auf den anderen steht die Welt des alten, einsamen Mannes Kopf.

- Für wen? Die "Pettersson und Findus"-Realverfilmungen eigenen sich für Kinder ab 6 Jahren und Fans der erfolgreichen Zeichentrickserie. - Wo schauen? "Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große Freundschaft" kann ab 8. Dezember 2023 und "Pettersson und Findus - Findus zieht um" ab 15. Dezember 2023 auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

Online: "Lucia und der Weihnachtsmann" & "Luca und der Weihnachtsmann 2 - Der Kristall des Winterkönigs" (beide MDR)

Weihnachtsfilme - UT/AD

Für die zwölfjährige Lucia steht der Berufswunsch seit langem fest: Als Tochter des dänischen Weihnachtsmanns will sie später unbedingt in seine Fußstapfen treten.

- Für wen? Die Weihnachtsfilme rund um Lucia und die Weihnachtsmannschule eignen sich für Familien und Kinder ab 8 Jahren. - Wo schauen? "Lucia und der Weihnachtsmann" ist ab 2. Dezember 2023 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. "Luca und der Weihnachtsmann 2 - Der Kristall des Winterkönigs" folgt am 9. Dezember 2023.

Beschäftigung: Vorweihnachtliche Heimlichkeiten auf kika.de und eltern.kika.de

Ab dem 26. November 2023 werden auf kika.de/weihnachten verschiedene Mitmach-Aktionen angeboten. Ebenfalls auf kika.de und auf eltern.kika.de gibt es Bastelanleitungen (https://www.kika.de/eltern/aktuelles/mitmachen/wichtelbriefe-kika-104.html) und kreative Ideen für gemeinsame "Wichtelstunden (https://www.kika.de/eltern/basteln-mit-kindern/wichtelstunden/bastelideen-fuer-eltern-und-kind-100.html)" mit der Familie zu entdecken.

Mitmachen: Chats auf kika.de

- "MY MOVE - Tanz deines Lebens!" (rbb/MDR): Nera & Leonie am 2. Dezember 2023 und Celina & Mia am 9. Dezember 2023, ab 20:00 Uhr im KiKA-Chat - "Die Mädchen-WG - Palmen, Party, Portugal" (ZDF): Mallin, Maxime & Hanna am 7. Dezember und Biany & Jafait am 14. Dezember 2023, ab 20:00 Uhr im KiKA-Chat

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

Adventskalender auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Ab 1. Dezember 2023 gibt es im Adventskalender auf kikaninchen.de 24 kleine Überraschungen für alle Wartenden. Und in der KiKANiNCHEN-App finden Kinder bis Heiligabend jeden Tag eine kleine Videoüberraschung.

"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Jeden Monat gibt es neue Vorlesegeschichten: "Das Mädchen mit den vier Namen" am 1. Dezember 2023, gelesen von Juri Tetzlaff und "Gebrannte Mandeln für Grisou" am 15. Dezember 2023, gelesen von Singa Gätgens.

Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de

Und es gibt noch mehr Anregungen: "ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA) ab 4. Dezember 2023: Aufrufe und Anleitungen (https://www.kikaninchen.de/ene-mene-bu/aufrufe) zum Thema "Winter" und "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) vom 26. bis 29. Dezember 2023: Bastelanleitung (https://www.kikaninchen.de/kika-baumhaus/selbermachen/basteln/mach-mit-108.html) und Begleitmaterial (https://www.kika.de/eltern/sendungen/baumhaus/mach-mit-im-baumhaus-100.html) für eine Baumhaus-Wunschrakete.

