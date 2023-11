Friedberg (ots) - - Liebe zum Detail, elegantes Design und großzügiges Platzangebot - Leistungsstarker Plug-in-Hybridantrieb mit einzigartigen 158 km rein elektrischer Reichweite und beeindruckenden Fahrleistungen - Umfangreiche Sicherheits- und Komfortausstattung in zwei Varianten

Bühne frei für den GWM WEY 05: Die größte elektrische Reichweite aller Plug-in-Hybride in Verbindung mit beeindruckenden Sicherheitsstandards und hochwertiger Ausstattung machen den neuen Plug-in Hybrid-SUV zu einem Gesamtpaket, das seinesgleichen sucht. Der GWM WEY 05 verbindet ein elegantes und kraftvolles Design mit viel Liebe zum Detail, einem großzügigen Platzangebot und einem außerordentlich leistungsstarken Plug-in-Hybridantrieb. Bestellbar ist das Fahrzeug ab sofort, die Preise beginnen bei 59.900 Euro.

Eindrucksvoller Einstand im Premium-SUV-Segment

Der GWM WEY 05 ist ein eindrucksvoller Neuzugang im Segment der Premium-Mittelklasse-SUVs: Die klare Linienführung und das leicht zum Heck hin abfallende Dach verleihen dem 4,87 Meter langen und 1,69 Meter hohen Fünftürer eine sportlich-elegante Coupé-Ästhetik. Zugleich sorgt der imposante Kühlergrill mit seinen vertikalen Chromstreben für eine selbstbewusste Präsenz auf der Straße.

Der äußere Auftritt des GWM WEY 05 vermittelt eine Wertigkeit, die der vegane Innenraum mit viel Liebe zum Detail und anspruchsvoller Materialauswahl unterstreicht. Vorne wie hinten finden die Insassen bei großzügigen 2,91 Metern Radstand ausgezeichnete Platzverhältnisse vor, die hochwertigen Sitze bieten besten Langstreckenkomfort und sind optional mit Massage- und Belüftungsfunktion erhältlich. Damit empfiehlt sich das Modell für entspanntes Reisen. Für die nötige Flexibilität sorgt das stattliche Gepäckraumvolumen von 500 Litern, das bei umgeklappten Rücksitzen auf bis zu 1.229 Liter ansteigt.

Head-up-Display mit Augmented Reality

Das stilvolle Innenraum-Ambiente wird von hochmodernen digitalen Anzeigen ergänzt. Neben dem 9,2 Zoll großen digitalen Kombiinstrument hinter dem Lenkrad gibt es in der Mittelkonsole ein 14,6 Zoll großes Display für das Multimediasystem und einen 9-Zoll-Bildschirm für Klima- und Sitzeinstellungen, über den sich je nach Ausstattung Komfortfunktionen wie Sitzheizung, Massage-Funktion, Lenkradheizung oder das Panoramadach steuern lassen. Beide Bildschirme werden per Touch & Swipe bedient.

Darüber hinaus werden alle wesentlichen Fahrinformationen per Head-up-Display auf die Windschutzscheibe projiziert. Es gehört zur Serienausstattung und ist ausstattungsabhängig auch in einer Augmented-Reality-Version verfügbar, die erweiterte Informationen wie etwa animierte Warn- und Navigationshinweise bietet. Ein Infinity® Surround-Sound-System, volle Smartphone-Konnektivität per Apple CarPlay und Android Auto sowie eine integrierte Karten-Navigation finden sich ebenfalls standardmäßig an Bord des SUV.

Die serienmäßige Zwei-Zonen-Klimaautomatik wird in der höheren Ausstattungslinie um das Luftqualitätssystem AQS erweitert, die Ambientebeleuchtung sorgt für stimmungsvolles Licht. Die Heckklappe wird elektrisch und auch berührungslos bedient und kann sogar über die innovative Sprachsteuerung geöffnet und geschlossen werden. Das große Panoramadach, das sich bis zu den Rücksitzen erstreckt, verstärkt in der Top-Ausstattung die luftige und großzügige Atmosphäre. Die Vordersitze sind serienmäßig elektrisch verstellbar und beheizbar.

Bis zu 158 Kilometer rein elektrisch unterwegs

Souveräne Fahrleistungen verleiht dem GWM WEY 05 der kraftvolle Plug-in-Hybridantrieb: Die Kombination aus einem 150 kW (204 PS) starken 2,0-Liter-Turbo-Benziner und zwei Elektromotoren - einer an der Vorderachse, einer hinten - sorgt für einen leistungsstarken serienmäßigen Allradantrieb. Insgesamt entwickelt das System 350 kW (476 PS) und 847 Nm Drehmoment, die über ein 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an alle vier Räder übertragen werden. In 5,0 Sekunden absolviert das Fahrzeug den Sprint von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 235 km/h.

Für Aufsehen sorgt der GWM WEY 05 aber nicht nur bei den Fahrleistungen, sondern auch bei der elektrischen Reichweite. Dank der knapp 40 kWh großen Fahrbatterie legt das Premium-SUV pro Batterieladung bis zu 158 km (kombiniert, nach WLTP) rein elektrisch zurück - der aktuell beste Wert eines Plug-in Hybrids überhaupt. Nachgeladen wird der Akku per Typ 2 / AC mit maximal 11 kW und an Schnellladestationen per CCS-Anschluss mit bis zu 50 kW. Damit lässt sich die Batterie in 53 Minuten von null auf 80 Prozent aufladen.

Intelligente Fahrassistenten bieten umfangreiche Unterstützung

Auch in Sachen Sicherheit muss sich der GWM WEY 05 nicht vor dem Wettbewerb verstecken. Ganz im Gegenteil: Im Euro NCAP Sicherheitsprogramm erzielte er - noch unter der damaligen vorläufigen Modellbezeichnung WEY Coffee 01 - die Höchstwertung von fünf Sternen und das bis dahin beste Ergebnis in der Fahrzeugkategorie "Large SUV".

Ein umfassendes Arsenal hochmoderner Assistenz- und Sicherheitssysteme unterstützt den Fahrer in einer Vielzahl von Situationen, erkennt frühzeitig potenzielle Gefahren und leitet notfalls Gegenmaßnahmen ein, um Unfälle zu verhindern. Der intelligente Fahrassistent (ICA) kombiniert die adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit der aktiven Spurregelung: Das System hält den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, beschleunigt und verzögert automatisch und hält das Fahrzeug durch aktives Lenken selbständig in der Spur. Der Autobahnassistent ermöglicht beim Setzen des Blinkers vollautomatische Überholvorgänge auf der Autobahn, der Stauassistent sorgt in dichtem Verkehr durch selbsttätiges Folgen des vorausfahrenden Fahrzeugs für mehr Komfort. Der Kurvenassistent erkennt vorausliegende Kurven, berechnet auf Grundlage der Kurvenkrümmung eine komfortable Geschwindigkeit und bremst das Fahrzeug notfalls ab.

Hinzu kommen beispielsweise ein autonomer Notbremsassistent mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung, ein Abbiegeassistent, der Kollisionen an Kreuzungen verhindert, ein Spurverlassenswarner, ein Spurhalteassistent und ein Ausstiegsassistent, der beim Öffnen der Türen vor möglichen Kollisionen Fahrzeugen oder Fahrradfahrern warnt, die sich von hinten nähern.

Zwei Ausstattungslinien ab 59.900 Euro

Zwei Ausstattungsvarianten stehen für den GWM WEY 05 zur Auswahl. In der Version PREMIUM (ab 59.900 Euro) enthalten sind bereits unter anderem das digitale Cockpit, ein Smart-Key-System mit automatischer Open-Close-Funktion, das die Türen automatisch entriegelt, wenn sich der Fahrer dem Fahrzeug nähert, das Multimediasystem mit 14,6-Zoll-Display, das 9-Zoll-Klima- und Sitzbediensystem, ein Head-up-Display, Apple CarPlay und Android Auto, das Infinity® Surround-Sound-System, eine intelligente Sprachsteuerung, die Gesichtserkennung, eine kabellose Lademöglichkeit für Smartphones sowie automatisch ein- und ausfahrende Türgriffe. Auch die umfassende Palette an Fahrassistenzsystemen, eine 360° Umgebungskamera mit "Transparent Chassis"-Ansicht sowie Einparkhilfen vorne und hinten gehören zur Serienausstattung.

Das Topniveau LUXURY (ab 63.900 Euro) punktet darüber hinaus mit einem Head-up-Display mit Augmented-Reality-Integration, das elektrisch bedienbare Panorama-Glasschiebedach, einem Luftqualitätssystem, einer Memory-Funktion für die elektrische Fahrersitzeinstellung sowie beheizbaren äußeren Rücksitzen. Die Insassenerkennung verhindert, dass Kinder oder Tiere im Fahrzeug vergessen werden. Das Manövrieren und Einparken wird erleichtert durch den automatischen Parkassistenten, während der automatische Rückfahrassistent das Fahrzeug bis zu 50 Meter vollautomatisch rückwärts fährt. Optional ist für den GWM WEY 05 LUXURY ein Sitzkomfort-Paket verfügbar, das eine Massage-Funktion und eine vierfach elektrisch verstellbare Lordosenstütze für die Vordersitze enthält.

Darüber hinaus hat der Kunde die Wahl zwischen sechs Metallic-Außenlackierungen und vier Farben bzw. Farbkombinationen für den Innenraum. GWM gewährt auf den GWM WEY 05 serienmäßig fünf Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerlimit sowie acht Jahre Garantie auf die Hochvoltbatterie (bis zu 160.000 km).

GWM WEY 05 Plug-in-Hybrid 2.0 Benziner 150 kW (204 PS), Elektromotoren vorn 120 kW (163 PS) / hinten 135 kW (184 PS), Systemleistung 350 kW (476 PS) Energieverbrauch gewichtet, kombiniert 0,4 l Benzin/100 km und 25,0 kWh Strom /100 km; CO2-Emission gewichtet, kombiniert 12 g/km; elektrische Reichweite (EAER) 158 km, innerorts (EAER city) 185 km. Werte nach WLTP.**

**Die angegebenen Werte zu Verbrauch, Reichweite und CO2-Emission wurden nach VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Reichweite führen. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.

Hinweis: Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, und unter dat.de/co2 unentgeltlich erhältlich ist.

Über Great Wall Motor

"Making perfection more perfect" - das ist das Leitmotiv des internationalen Multi-Brand Automobilherstellers Great Wall Motor (GWM), der jetzt mit den Produkten GWM WEY und GWM ORA eine neue Generation der Mobilität einläutet. In China ist GWM der Marktführer für Premium-SUVs und hat sich unter der Leitung von Jack Wey als einer der ersten chinesischen Automobilhersteller, welcher Fahrzeuge außerhalb Chinas verkauft, bereits erfolgreich auf dem Weltmarkt positioniert. Heute ist der 1984 gegründete Automobilhersteller eines der innovativsten Unternehmen Chinas. Mit seinen drei großen Produktsegmenten SUV, Pkw und Pickup bietet GWM seinen Kunden sowohl Modelle mit traditionellem als auch mit elektrischem Antrieb. Zur Gruppe gehören ebenfalls HAVAL, GWM WEY, GWM ORA, GWM Pickup und TANK. Seit 11 Jahren ist GWM Marktführer im Bereich SUV in China und seit 23 Jahren im Bereich Pickup.

Great Wall Motor ist zudem branchenführend bei der Entwicklung intelligenter Netze und ein Vorreiter bei der Forschung und Entwicklung von Schlüsseltechnologien wie 5G, Autopilot und V2X. Darüber hinaus investiert GWM stark in neue Lösungen im Bereich der "three electricity" (Batterien, Motoren und elektrische Steuerung), eine der Kerntechnologien für New Energy Vehicles (NEVs, eine Kategorie, die sowohl reine Batterie-Elektrofahrzeuge als auch Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge in China umfasst). In den nächsten fünf Jahren wird Great Wall Motor 100 Milliarden CNY in die Forschung und Entwicklung investieren.

Um seinen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, führt GWM strategische Partnerschaften mit namhaften internationalen Automobilherstellern und -zulieferern. Neben dem Spotlight Automotive Joint Venture mit BWM, welches die Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen vorantreibt, pflegt GWM darüber hinaus weitere Partnerschaften mit Continental, Bosch, Webasto, BorgWarner, ZF und Hella.

