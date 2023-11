Brühl (ots) - Das Phantasialand darf sich über große Auszeichnungen freuen: Der Parkscout Publikums Award 2023, der wichtigste Preis der Branche, hat das Phantasialand mit insgesamt 14 Auszeichnungen prämiert - darunter der Award für den Wintertraum als beliebtestes Event und der Award für die beliebteste Gastronomie.

Über 60.000 Teilnehmer haben beim Parkscout Publikums Award 2023 ihre Stimme abgegeben, mehr als jemals zuvor. Doch nicht nur die Anzahl der Stimmen, sondern vor allem deren Ursprung zeichnet den renommierten Publikumspreis aus: Dieser Preis wird allein von den Gästen vergeben. Umso mehr freut sich das Phantasialand, bei den diesjährigen Parkscout Publikums Awards in 12 für das Phantasialand möglichen Kategorien insgesamt 14 Auszeichnungen gewonnen zu haben. Darunter die herausragenden Doppelspitzen (Platz 1 und 2) in den Kategorien "Beliebteste Achterbahn" und "Beliebteste Thrill-Attraktion".

AWARD ALS BELIEBTESTES EVENT: PHANTASIALAND WINTERTRAUM

Aktuell, während im Wintertraum täglich die Gäste in traumhafte Winterwelten voller Licht und Magie eintauchen, freut sich das Phantasialand besonders über den Award für den Wintertraum als beliebtestes Event. Denn diese Auszeichnung unterstreicht die authentische Begeisterung für das, was das Phantasialand seinen Gästen bietet, und bestätigt: Mit seiner unvergleichlichen Gesamtkomposition aus beliebten winterlichen Erlebnissen, einzigartigem Fahrspaß, wundervollen Showerlebnissen und großen Emotionen in Welten voller Wintermagie ist der Phantasialand Wintertraum das Winter-Highlight in Deutschland.

AWARD FÜR DIE BELIEBTESTE GASTRONOMIE: GROSSER GENUSS IM PHANTASIALAND

Auch der erste Platz für seine Gastronomie ist eine besondere Auszeichnung für das Phantasialand. Denn die Phantasialand-Kulinarik wird mit hoher Qualität, Leidenschaft und einer großen Portion Innovationsgeist selbst kreiert und hergestellt. Sie ist bis ins Detail auf die jeweiligen Themenwelten abgestimmt - von den eleganten Törtchen aus der hauseigenen Patisserie bis zum mexikanischen Tapas-Restaurant. So wird Genuss im Phantasialand zum ganz eigenen Erlebnis und trägt mit außergewöhnlicher Vielfalt und besonderer Klasse wesentlich zum unnachahmlichen Gesamterlebnis Phantasialand bei.

Das Phantasialand ist dankbar für die große Anerkennung, die die Gäste beim Parkscout Publikums Award für seine einzigartigen Erlebnisse zum Ausdruck gebracht haben - und freut sich darauf, noch bis zum 28. Januar 2024 die Winterträume seiner Gäste mit Lichtermeer, Showerlebnissen, Fahrspaß, Genuss und jeder Menge Wintermagie wahr zu machen.

Weiterführende Informationen:

Parkscout Publikums Award 2023

https://www.parkscout.de/magazin/parkscout-publikums-award-2023-gewinner

Phantasialand Wintertraum

vom 18. November 2023 bis zum 28. Januar 2024 jeweils von 11:00 bis 20:00 Uhr.*

*Am 31.12.2023 (Silvester) von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Geschlossen am 24.12.-25.12.2023 | 01.01.2024 | 15.01.-16.01.2024

Alle Tickets sind tagesgebunden und ausschließlich online buchbar unter: shop.phantasialand.de

Weitere Informationen zum Phantasialand Wintertraum unter:

https://www.phantasialand.de/de/themenpark/wintertraum/

Wintertraum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EF7GYr20AEA

Pressefotos unter: https://www.phantasialand.de/de/presse/bilder-und-logos/

Pressekontakt:

Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG Berggeiststraße 31-41 50321 Brühl

Pressekontakt: Christina Herrmann +49 02232 36-156 / presse@phantasialand.de

Informationen und Tickets: +49 02232 36-600 und www.phantasialand.de

Original-Content von: Phantasialand Brühl, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH