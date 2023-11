Eschborn (ots) - Die Schweizer Uhrenmarke Mido präsentiert eine Neuinterpretation ihrer ikonischen TV-förmigen Uhr von 1973. Inspiriert von der goldenen Ära des Fernsehens und der aufregenden Designsprache dieser Zeit. Das charakteristische rechteckige Gehäuse der Automatikuhr wurde mit modernster uhrmacherischer Präzision und hochwertigen Materialien neugestaltet.

Ein überzeugendes Design: Die flache, viereckige, satinierte Lünette der Mido Multifort TV Big Date umrahmt ein Zifferblatt mit horizontaler Bürstung und einem Farbverlauf von Blau zu Schwarz. Das beliebte 'Big Date', das Fenster mit Großdatum, zeigt sich gut ablesbar bei 12 Uhr. Ein beidseitig entspiegeltes Saphirglas sorgt für einen freien Blick auf das Zifferblatt und die facettierten, diamantgeschliffenen Zeiger. Auch an weiteren Details zeigt sich, das bei der Uhr jedes Element hochwertig gewählt ist. Die Indexe und Zeiger sind mit weißer Super-LumiNova® beschichtet, die für gute Ablesbarkeit der Zeitangabe auch bei Nacht sorgt. An den Seiten des Gehäuses wehrt ein Kronenschutz Stöße an diesem besonders exponierten Teil der Uhr ab. In Verlängerung zur edel geformten Lünette vollendet das Armband mit seinen Mittelgliedern das Design der Uhr.

Neuste Technik für verlässliche Präzision: Technisch ist die Mido Multifort TV Big Date mit modernster Schweizer Uhrmacherkunst zugleich ein Statement für die Präzision der Gegenwart. Durch den gläsernen Gehäuseboden kann man das fein verzierte Automatikwerk Kaliber 80 betrachten, das der Uhr eine Gangreserve von bis zu 80 Stunden verleiht. Das heißt, man kann die Uhr mehrere Tage ablegen, sofern man das überhaupt möchte, ohne sie wieder neu stellen zu müssen. Für zusätzliche Präzision sorgt eine Hightech-Spiralfeder aus Nivachron(TM), einem innovativen Material, das widerstandsfähiger gegenüber Magnetfeldern und Stößen ist. Eine Wasserdichtigkeit bis zu einem Druck von bis zu 10 bar (100 m) sorgt auch in dieser Hinsicht für Zuverlässigkeit. Die Uhr hält, mit ihrer Summe ausgewählter uhrmacherischer Details, was ihr gelungenes Design verspricht.

Die Mido Multifort TV Big Date ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.200,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich im Fachhandel oder im Mido Onlineshop unter https://www.midowatches.com/de/.

