München (ots) - Ab der kommenden Woche stehen alle Zeichen auf Milli Vanilli! Am Montag feiert GIRL YOU KNOW IT'S TRUE, der neue Film von Erfolgsregisseur Simon Verhoeven, seine große Weltpremiere im Mathäser Filmpalast in München. Am Dienstag folgt die Berliner Premiere im Zoo Palast. Neben den Hauptdarstellern und Newcomern Tijan Njie und Elan Ben Ali werden Matthias Schweighöfer, Bella Dayne, Graham Rogers u.v.a. erwartet. Stargast der beiden Premieren ist der "echte" Fab Morvan, der als Koproduzent fungiert und vom Film begeistert ist.

Fab Morvan: "Dieser Film ließ mich in die Milli-Vanilli-Zeitmaschine einsteigen und mich meine eigene Geschichte auf der großen Leinwand sehen. Unsere erstaunliche Reise wird mit höchstem Respekt und auf einfühlsame Weise erzählt. Ich bin mir sicher, dass mein Bruder Rob das Gleiche empfinden würde. Der Film ist ein absolutes Must See!"

Fab Morvan konnte zunächst nur indirekt in die Vorbereitungen des Filmes einbezogen werden. Er stand unter Vertrag für einen geplanten amerikanischen Kinofilm über Milli Vanilli, Simon Verhoeven konnte für seine Recherchen mehrere ausgiebige, exklusive Interviews nutzen, die Fab Morvan für den Dokumentarfilm "Milli Vanilli" gegeben hatte. Hier gab es eine enge Zusammenarbeit, die beiden Projekten zugutekam. Als Fab Morvan schließlich den fertigen Film GIRL YOU KNOW IT'S TRUE sah, wollte er auch offiziell an Bord kommen, da er seine Geschichte darin wiederfand.

Simon Verhoeven: "Es ist für uns alle eine große Freude und Ehre, dass Fab Morvan von unserem Film so begeistert ist."

GIRL YOU KNOW IT'S TRUE beleuchtet die wahre Geschichte der beiden Tänzer Robert Pilatus und Fabrice Morvan alias Milli Vanilli und ihren märchenhaften Aufstieg zum schillerndsten Pop-Duo der späten 80er Jahre. Sie werden über Nacht zu gefeierten Stars, ein Traum geht in Erfüllung. Doch sie ahnen noch nicht, welchen Preis sie dafür zahlen werden. Der internationale Kinofilm besticht mit großen Bildern, einem fantastischen Cast und einer unglaublichen, aber wahren Geschichte.

Der vielfach ausgezeichnete Filmemacher Simon Verhoeven führte nach seinem Originaldrehbuch Regie. Der Film wurde produziert von LEONINE Studios und Wiedemann & Berg Film in Koproduktion mit SevenPictures, Mediawan und Sentana Film. Produzent*innen sind Quirin Berg und Max Wiedemann, Gewinner des Oscar® für DAS LEBEN DER ANDEREN und Produzenten von WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS, Erfolgsserien wie "Dark", "Der Pass" oder auch "4 Blocks", sowie Kirstin Winkler (2012, 10.000 B.C., Anonymous).

Gefördert wurde der mit Spannung erwartete Film durch den Deutschen Filmförderfonds (DFFF), den FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), die Filmförderungsanstalt (FFA), das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) und das Bayerische Staatsministerium für Digitales. LEONINE Distribution bringt GIRL YOU KNOW IT'S TRUE am 21. Dezember 2023 bundesweit in die Kinos.

Sony Music wird den offiziellen Soundtrack zum Film am 24. November auf CD sowie auf Streaming-Plattformen veröffentlichen. Der Soundtrack enthält Hits von Milli Vanilli, Boney M., Numarx, Chris Kenner, Rick James, Yazz & The Plastic Population, Eruption, Shannon, Dazz Band und mehr. Unter https://millivanilli.lnk.to/GYKIT_Soundtrack kann der Soundtrack bereits vorbestellt werden. Die Originalmusik von Komponist Segun Akinola, wird am 22. Dezember auf den Streaming-Plattformen verfügbar sein.

Kinostart: 21. Dezember 2023 im Verleih von LEONINE Studios

Das EPK, das Presseheft, der Trailer sowie das Plakat stehen bereit unter: www.leoninedistribution.com

Hier geht's zur Website des Films: www.girl-you-know-its-true-film.de

Mit Tijan Njie, Elan Ben Ali, Matthias Schweighöfer, Bella Dayne, Graham Rogers, Ashley Dowds, Tijan Marei u.v.a.

Drehbuch & Regie: Simon Verhoeven

Produzenten: Quirin Berg, Max Wiedemann

Produzentin: Kirstin Winkler

Eine Wiedemann & Berg Film Produktion in Koproduktion mit SevenPictures Film, Mediawan und Sentana Film

Gefördert durch DFFF, FFF Bayern, FFA, MBB, MFG Baden-Württemberg und Bayerisches Staatsministerium für Digitales

