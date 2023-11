Bad Kissingen (ots) - Wenn sich das alte Jahr verabschiedet und das neue Jahr in den Startlöchern steht, wird es wieder Zeit, sich mit der Urlaubsplanung zu beschäftigen. Wie wäre es 2024 mit einem Ort, der zentral in Deutschland gelegen ist, in dem Sie sich auf kulturellen Hochgenuss freuen können, dessen Historie bis heute erlebbar ist, in dem Gesundheit gleichermaßen wie Wellness groß geschrieben werden und dessen idyllische Landschaft zum Aktivsein sowie Genießen einlädt?! Wenn sich das für Sie nach dem perfekten Reiseziel anhört, sollten Sie sich Bad Kissingen nicht entgehen lassen. Damit Sie das für sich passende Angebot auf einen Blick finden, gibt es den Katalog "Urlaub & Gesundheit 2024". Mit diesem Printmedium haben Sie einen Katalog an der Hand, der übersichtlich, strukturiert und anschaulich aufbereitet das touristische Gesamtangebot bündelt. Zudem erfahren Sie nützliche Informationen und Tipps zu den vielfältigen und abwechslungsreichen Erlebnissen sowie zu passenden Urlaubs- und Gesundheitsangeboten.

Inspirationen für eine Auszeit in Bad Kissingen

Egal ob Wellnesswochenende, Kulturtrip oder ambulante Vorsorge: In Bad Kissingen haben Gäste zahlreiche Möglichkeiten einen einzigartigen Aufenthalt zu verbringen. Angebote rund um Gesundheit, Geschichte und Veranstaltungen werden im Katalog "Urlaub & Gesundheit 2024" vorgestellt. Darüber können Leserinnen und Leser jährlich Optionen für Ausflüge, Aktivitäten sowie für die nächste Auszeit im Katalog entdecken.

Mit atmosphärischen Bildern und interessantem Hintergrundwissen gespickt, vermittelt Ihnen das Printmedium einen anschaulichen ersten Eindruck zu Bad Kissingens hochwertiger Angebotsvielfalt. Der Katalog bündelt anschaulich alle Angebote und kann als Inspirationsquelle für Ihren nächsten Aufenthalt dienen. Von Pauschalen über Freizeitaktivitäten bis hin zu Bad Kissingens Gastgeberinnen und Gastgebern - mit dem Katalog können Sie sich einen Überblick über die vielfältigen Angebotsmöglichkeiten verschaffen.

Auf über 80 Seiten finden Sie themenbezogene Angebote ergänzt mit zur Materie passenden Informationen. Im Katalog "Urlaub & Gesundheit 2024" werden Ihnen die sechs Themenwelten Bad Kissingens mit zugehörigen Pauschal- und Freizeitangeboten vorgestellt. Diese handeln kurz gesagt von der Historie, der Kreativität, den Ritualen, der Natur sowie der Zeit für bewusste Momente und für die eigene Gesundheit, die Sie in Bad Kissingen erleben und wahrnehmen können. Der Katalog hangelt sich dabei von Interessensgebiet zu Interessensgebiet und beleuchtet für jeden Geschmack passende Möglichkeiten. Darüber hinaus enthält der Katalog eine Übersicht zu Gastgeberinnen und Gastgebern - von Hotels, über Pensionen bis hin zu Ferienwohnungen und Campingplätzen - sowie zu den ortsansässigen Kliniken und Sanatorien. In einem separaten Gesundheits-Kapitel informiert Sie das Printmedium zudem über allgemeine Themen zum Gesundheitsstandort Bad Kissingen. Unter anderem erhalten Sie Informationen zur ambulanten Badekur, eine Übersicht der Schritte auf dem Weg zur Kur und Hintergrundwissen zu den Heilquellen. Außerdem werden Fachkliniken und Sanatorien nach Indikationen geclustert, Anbieter der ortstypischen Heilmittel und Gesundheitsanwendungen dargestellt sowie Massage- und Krankengymnastikpraxen gelistet. Interessierte können sich darüber hinaus einen Überblick über niedergelassene Ärztinnen und Ärzte im Stadtgebiet verschaffen.

Medium als Printversion und online erhältlich

Sie können den neuen Urlaubs- und Gesundheitskatalog 2024 der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH als Printversion telefonisch unter +49 (0)971 8048-444 oder auf www.badkissingen.de bestellen. Zudem liegt der Katalog vor Ort in der Tourist-Information Arkadenbau aus. Sie können das Medium auch im Internet als Web-Version unter www.badkissingen.de/urlaubskatalog2024 herunterladen oder als E-Paper lesen.

Entdecke die Zeit - in Bad Kissingen

Im Herzen Deutschlands zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg gelegen, steht im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. "Zeit" ist im bekanntesten Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv und überall zu spüren - in der eindrucksvollen Geschichte und Architektur, in den Gärten und Grünanlagen im Wechsel der Jahreszeiten, im ewigen Sprudeln der heilenden Quellen sowie den abwechslungsreichen saisonalen Festen und Veranstaltungen. Vielfältige Programme und moderne Angebote verhelfen Besucherinnen und Besuchern Körper und Geist zu stärken und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. In Bad Kissingen - ausgezeichnet als TOP-Kurort 2024 - verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemäße Kultur- und Tourismusangebote - optimale Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Wohlfühlurlaube, Tagungen und Kongresse. Mit zehn weiteren Orten aus sieben europäischen Ländern gehört Bad Kissingen zur UNESCO-Welterbestätte der bedeutenden Kurstädte Europas. www.badkissingen.de

