Unterföhring (ots) - - Benjamin Titze und Alexander Pawelzik sind am Sonntag ab 13:00 Uhr als Co-Kommentatoren an der Seite von Roland Evers im Einsatz - Die beiden Berliner waren bereits im Rahmen der Special Olympics World Games 2023 für Sky Sport tätig - Darüber hinaus werden von Freitag bis Sonntag auf Sky Sport Top Event zahlreiche Live-Übertragungen mit Untertiteln präsentiert, insgesamt über 20 Stunden live - Ende Januar wird Sky Sport auch umfassend von den Special Olympics Nationale Winterspiele Thüringen 2024 berichten

Unterföhring, 30. November 2023 - Am kommenden Sonntag, 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. An diesem Tag wird Sky die Partie der 2. Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem SV Elversberg mit inklusivem Co-Kommentar anbieten.

Benjamin Titze und Alexander Pawelzik werden an der Seite von Sky Kommentator Roland Evers jeweils eine Halbzeit begleiten. Beide Protagonisten werden außerdem sowohl im Rahmen des Vorlaufs ab 13:00 Uhr und nach Spielende auf dem Rasen des Olympiastadions bei Moderator Stefan Hempel zu Gast sein. Erste Erfahrungen am Sky Mikrofon konnte das Kommentatoren-Duo der vom Land Berlin geförderten inklusiven Redaktion "Berlin erzählen" bereits im Juni dieses Jahres bei den Special Olympics World Games 2023 sammeln, als sie im Rahmen der Fußball- und Futsal-Übertragungen im Einsatz waren.

Charly Classen, Executive Vice President Sport & Customer Operations Sky Deutschland: "Diversität und Inklusion zählen zu den Kernwerten von Sky. Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung ist es uns ein besonderes Anliegen, unsere Reichweite zu nutzen, um mehr Bewusstsein für das Thema zu schaffen - Benjamin Titze und Alexander Pawelzik als passionierte Sportreporter sind großartige Botschafter dafür. Wir wollen eine inklusive Gesellschaft fördern und mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung erreichen."

Über 20 Stunden Live-Sport mit Untertiteln am Wochenende

Darüber hinaus wird Sky Sport über das gesamte kommende Wochenende sein Angebot an barrierefreien Inhalten stark ausweiten. Bereits seit über zehn Jahren überträgt Sky an jedem Bundesliga-Samstag die Original Sky Konferenz und das Topspiel der Woche mit Live-Untertiteln für Hörgeschädigte. An diesem Wochenende werden auf Sky Sport Top Event insgesamt über 20 Stunden mit Live-Untertiteln sehen sein, darunter das Hamburger Stadtderby am Freitag, das gewohnte Bundesliga-Angebot am Samstag, die Konferenzen der 2. Bundesliga am Samstag und Sonntag, zwei Spitzenspiele aus der Premier League am Sonntag sowie eine Begegnung der NHL zum Abschluss.

Voraussetzung für den Empfang der Übertragungen mit Live-Untertiteln ist Sky Q und das Sky Fußball-Bundesliga Paket bzw. das Sky Sport Paket, um die entsprechenden Inhalte sehen zu können.

Das nächste große inklusive Sportereignis steht bei Sky Sport bereits Ende Januar (29.1. bis 2.2.) auf dem Programm. Dann wird Sky Sport umfassend von den Special Olympics Nationale Winterspiele Thüringen 2024 berichten.

Das Programm mit Live-Untertiteln am Wochenende Sky Sport Top Event:

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga: FC St. Pauli - Hamburger SV + im Anschluss "Alle Spiele, alle Tore"

Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga: Konferenz + im Anschluss "Alle Spiele, alle Tore"

15:15 Uhr: Bundesliga: Original Sky Konferenz

17:30 Uhr: Bundesliga: VfB Stuttgart - SV Werder Bremen

20:25 Uhr: 2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern

Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga: Konferenz

15:30 Uhr: Premier League: (Live-Einstieg): FC Liverpool - FC Fulham

17:00 Uhr: Premier League: Manchester City - Tottenham Hotspur + im Anschluss die Highlight-Show "What a Strike!"

20:15 Uhr: NHL: Minnesota Wild - Chicago Blackhawks

