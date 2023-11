Mit B2Last hat BASF ein innovatives Bitumenadditiv entwickelt, das die Asphaltperformance mit der Nachhaltigkeit vereint: Temperaturabgesenkter Einbau bei gleichzeitig hohem Asphaltgranulatanteil wird durch den Einsatz von B2Last bei konstant guter Verarbeitbarkeit möglich. So entstehen deutlich geringere Bitumen- und CO2-Emissionen als bei herkömmlichen Anwendungen. Zusätzlich wird die Widerstandsfähigkeit des Asphaltes verbessert. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Straße. Anne Holzum, Chemielaborantin, kontrolliert, inwieweit sich die Marshall-Probekörper durch Belastung in einem Druckschwellversuch verformt haben. In der rechten Hand hält Anne Holzum einen Probekörper mit dem Bitumenadditiv B2last. In der linken Hand hält sie einen Probekörper ohne B2Last. ++++++++++ With B2Last®, BASF has developed an innovative bitumen additive that combines both asphalt performance and sustainability: Temperature-reduced paving with a high recycled asphalt content is made possible through the use of B2Last®, while guaranteeing consistent workability. This creates significantly lower bitumen and CO2 emissions compared to standard applications, while the asphalt resistance is also increased, thereby extending the life span of the road. Anne Holzum, chemical laboratory technician, checks the extent to which the Marshall test specimens have deformed as a result of loading in a cyclic compression test. In her right hand, Anne Holzum holds a test specimen with the bitumen additive B2last. In her left hand she holds a specimen without B2last. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/16344 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.