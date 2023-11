Mainz (ots) - Im Dezember präsentiert das ZDF aus der Dresdner Frauenkirche ein festliches Adventskonzert und am Weihnachtsabend das traditionelle Konzert mit dem Bundespräsidenten aus der Pfarrkirche St. Peter im Schwarzwald.

Mit besinnlicher Musik stimmt das "Adventskonzert aus der Dresdner Frauenkirche", am Sonntag, 10. Dezember 2023, 18.00 Uhr, auf die weihnachtliche Jahreszeit ein. Das Konzert ist bereits ab Sonntag, 3. Dezember 2023, 20.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

Die Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller und Tenor Mauro Peter gestalten das Adventskonzert gemeinsam mit der Staatskapelle Dresden und dem Sächsischen Staatsopernchor unter der Leitung von Christian Thielemann. Auf dem Programm stehen stimmungsvolle Orchester- und Chorstücke sowie romantische Arien und Duette. Franz Schuberts "Ave Maria" ist einer der musikalischen Höhepunkte des festlichen Abends aus der Frauenkirche.

Zum vierten Mal übernimmt Schauspielerin Stephanie Stumph die Moderation. Als gebürtige Dresdnerin ist das glanzvolle Adventskonzert für sie in jedem Jahr ein fester Bestandteil der Adventszeit.

Das traditionelle Konzert mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und der First Lady Elke Büdenbender am Weihnachtsabend, Sonntag, 24. Dezember, 18.00 Uhr, kommt aus der Pfarrkirche in St. Peter im Schwarzwald. Moderiert wird "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" von Johannes B. Kerner.

Internationale Solistinnen und Solisten präsentieren ein abwechslungsreiches Konzertprogramm mit bekannten Weihnachtsliedern und musikalischen Überraschungen: die deutsche Pop-Band Pur, Sopranistin Lise Davidsen aus Norwegen, die immer wieder die Opernwelt begeistert, Albrecht Mayer, Solo-Oboist bei den Berliner Philharmonikern sowie der Kinder- und Jugendchor des Theaters Freiburg. Es spielt das Philharmonische Orchester Freiburg unter der Leitung von André de Ridder.

Seit vielen Jahren ist "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" fester Bestandteil des musikalischen Heiligabends im ZDF. 1995 wurde die Sendung auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und seiner Frau Christiane ins Leben gerufen, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern den Heiligen Abend zu feiern.

