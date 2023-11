Frankfurt am Main (ots) - Seit 1983 zeichnet der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) die kreativsten und wirkungsvollsten Direct Marketing Kampagnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Damals wie heute diente der Kreativ-Wettbewerb dazu, Spitzenleistungen im Dialogmarketing zu würdigen und die besten Kampagnen ins Rampenlicht zu rücken. In diesem Jahr, anlässlich seines 40. Jubiläums, präsentiert sich der MAX-Award in neuem Glanz - mit aufregenden Neuerungen, die ihn zum besten MAX aller Zeiten machen.

Mit dem MAX-Award und seinem Vorgänger, dem Deutschen Dialogmarketing Preis, würdigt der DDV seit 40 Jahren herausragendes Dialogmarketing und gibt den besten Kampagnen eine Bühne. Es ging seit jeher darum zu zeigen, wie Erlebnisse zwischen Marken und Menschen entstehen können, und die Besten zu küren. Weil sie einen enormen Wertbeitrag zum Erfolg ihrer Absender leisten, weil es besondere strategische Kompetenz braucht, individuelle Ansprachen so involvierend zu formulieren, dass unmittelbar eine Rückmeldung ausgelöst wird und weil die Ideen, mit denen das gelingt, es verdient haben, selbst im Rampenlicht zu stehen.

Der MAX-Award ist dabei selbst nie statisch. Er antizipiert die Evolution der Branche - und geht dieses Jahr, zu seinem 40. Jubiläum, mit folgenden Neuerungen an den Start:

Neue Kampagne und neues Motto: Der MAX ist erwachsen geworden und das zeigt er auch. Die neue Kampagne für 2024 transformiert den bisherigen Look in eine Welt aus wertig anmutenden Farben, ein aufgefrischtes Logo und KI-basierte Visuals, die das diesjährige Motto "Experience Evolution" visuell umsetzen.

Neue Website: Am zentralen Kontaktpunkt des MAX-Awards wird diese Transformation für alle spürbar. Neues zeitgemäßes Design, klare Struktur, Fokus auf die zentralen Punkte des Awards und direkte barrierefreie Interaktion - so ist der MAX-Award 2024.

MAX Media und MAX Data & Performance: Erstmals öffnet der MAX-Award das Feld in Richtung Media und Performance. Mit den neuen Kategorien werden pointierte Mediennutzung und herausragende Effizienz von Direct Marketing Maßnahmen ausgezeichnet - von Mailing bis TikTok.

Jubiläums-Aktion "MAX Wild": Kleinere Unternehmen haben die Chance, für nur 40 Euro Teilnahmegebühr und ohne großes Award-Management erste Awarderfahrungen zu sammeln und ihre Arbeit ins Rennen zu schicken.

TOP-Jury und veränderter Prozess: Die Jury und ihre Arbeit werden in diesem Jahr noch transparenter und fairer. Sie setzt sich aus wichtigen Köpfen und renommierten Persönlichkeiten aus großen Agenturen, Unternehmen, von Dienstleistern, Wissenschaft und Presse zusammen. Aus der ersten Runde, der Grand Jury, geht die Shortlist mit den Nominierten hervor. Anders als in den Vorjahren werden ab sofort auch nach der ersten Juryrunde die Nominierten öffentlich bekannt gegeben. In der zweiten Runde, der Executive Jury, werden die Finalisten bestimmt. Hier dürfen Beteiligte nicht mehr über die Finalisten mit abstimmen. Arbeiten der Finalisten haben auf jeden Fall einen Preis sicher. Ob es Gold, Silber oder Bronze wird, entscheidet wie gehabt das Online-Voting.

Unvergessliche Award-Show: Das besondere Jahr wird mit einer unvergesslichen Award-Show am 6. Mai 2024 in Hamburg gefeiert. Erstmals wird über die begehrte Auszeichnung "Best in Show" live und direkt während der Verleihung abgestimmt.

Ann-Sophie Sell, Jurypräsidentin, sagt über den MAX-Award: "Direct Response zählt zu den absoluten Klassikern in der Marketingkommunikation. Und doch gibt es kaum eine Disziplin, die sich fortwährend so stark verändert. Das bringt der MAX in seinem Jubiläumsjahr auf den Punkt. Dafür bringt er eine einmalige Jury zusammen. Deshalb ist er so relevant wie nie."

DDV-Präsident Patrick Tapp ergänzt: "Wir sind stolz auf die langjährige Historie dieses wichtigen Wettbewerbs für die Kreativbranche. Der MAX ist der einzige Award, der voll und ganz auf den Dialog zwischen Unternehmen und Verbrauchern setzt und das macht ihn absolut einzigartig."

Ab dem 8. Januar 2024 können die besten Direct Creativity Kampagnen beim MAX-Award eingereicht werden.

Der DDV bedankt sich herzlich für ihr Engagement bei allen Sponsoren und Partnern des MAX-Awards: DB Cargo GmbH, Digitas Pixelpark GmbH, DLA Piper UK LLP, Kicktemp GmbH, Mantikor GmbH, MDMWG machdochmalwasgeiles AG, YOANDA Kaffeerösterei sowie zahlreichen Medienpartnern.

Alle Infos zum Wettbewerb unter www.max-award.de.

Über den MAX:

Der MAX-Award ist seit 40 Jahren der wichtigste Award für die kreativsten und wirkungsvollsten Direct Marketing Kampagnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er fokussiert als einziger Award im DACH-Raum voll auf Direct Creativity. Unter den Gesichtspunkten Effektivität und Kreation zeichnet er die Customer Experience in Kommunikationsmaßnahmen aus - anders formuliert ist er der Marketing Advertising Experience Award schlechthin. Verliehen wird der Preis vom Deutschen Dialogmarketing Verband. Alle Informationen zum Wettbewerb unter www.max-award.de.

