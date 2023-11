Stuttgart (ots) - Die ARD veröffentlicht transparent ihren neunten ARD-Produzentenbericht mit wichtigen Informationen und Kennzahlen zu Produktionen für Film, Fernsehen und Streaming.

Der öffentlich finanzierte Medienverbund hat 2022 insgesamt 893,6 Millionen Euro (2021: 851,2 Millionen Euro) zur Herstellung von Auftrags-, Ko- und Mischproduktionen sowie für den Erwerb von Senderechten bereits hergestellter Sendungen aufgewendet. Das Gesamtvolumen liegt weiterhin stabil auf einem hohen Niveau - auch durch die Zusage bzw. Verlängerung der Corona-Unterstützung an die TV-Produzentinnen und -Produzenten durch ARD und Degeto. Das hohe und zuverlässige Engagement der ARD erfolgt freiwillig ohne gesetzliche Verpflichtung.

Ralf Ludwig, ARD-Filmintendant und MDR-Intendant:

"Wir sind uns in der ARD unserer besonderen Verantwortung als wichtige und große Auftraggeberin sehr bewusst und arbeiten intensiv mit der regionalen Produktionslandschaft zusammen. Der Erhalt einer vielfältigen Kreativwirtschaft ist für uns und unser Publikum von großer Bedeutung. Das Gesamtvolumen für 2022 zeigt wieder einmal, dass wir als ARD eine sehr verlässliche Partnerin der Produktionslandschaft sind, und dass wir auch in schwierigen Zeiten, wie zum Beispiel in der Coronapandemie, mit zahlreichen zusätzlichen Maßnahmen unterstützen."

Von dem finanziellen Volumen, das von der ARD vergeben wurde, gingen wie schon 2021 drei Viertel (668,1 Mio. EUR; 74,8 Prozent) an unabhängig Produzierende bzw. Lizenzgebende. 25,2 Prozent (225,4 Mio. EUR) entfielen auf abhängig Produzierende/Lizenzgebende. Die Erhöhung des Gesamtvolumens im Vergleich zu 2021 geht unter anderem auf ein erhöhtes Produktionsvolumen in den Genres Politik/Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft und Fernsehfilm/Serie zurück.

Die ARD setzt auf Produktionen sowie Lizenzkäufe deutscher und europäischer Herkunft. Mit den vielfältigen fiktionalen und non-fiktionalen Angeboten erzählt die ARD deutsche Geschichte, zeigt die Kultur Deutschlands, vermittelt Werte und Wissen und ermöglicht den Diskurs über gesellschaftlich relevante Themen.

Detaillierte Informationen sind im ARD-Produzentenbericht 2022 auf ard.de/die-ard/ abrufbar.

