Hamburg (ots) - Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy, 55, setzt Wohlfühlmomente inzwischen über Style-Diktate. "Heute würde ich nicht mehr einen ganzen Abend auf hohen Schuhen leiden", sagt sie in GALA. Außerdem verrät sie ihren Schwarm aus jungen Jahren - und was sie heute darüber denkt: "Viele meiner Träume sind zum Glück nicht in Erfüllung gegangen, sonst wäre ich jetzt mit Prinz Andrew verheiratet."

