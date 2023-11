Nürnberg (ots) - - Jetzt vormerken: Der Deutsche Immobilienpreis 2024 findet am 14. November als Gala-Abend mit über 500 Gästen im Berliner Westhafen statt - Der Award stellt besondere Leistungen aus der Immobilienbranche ins Rampenlicht, die von einer neutralen Jury gewählt werden - Bewerbungsphase startet im April, weitere Informationen unter deutscher-immobilienpreis.de

Der Deutsche Immobilienpreis kürt auch 2024 wieder die besten Immobilienprofis des Landes. Der Branchen-Award wird in unterschiedlichen Kategorien in einer stilvollen Gala am 14. November 2024 im Westhafen Event & Convention Center (WECC) in Berlin verliehen. Unter der Leitung der bekannten Moderatorin Laura Wontorra werden dann vor über 500 Gästen erneut herausragende Leistungen der Immobilienbranche ausgezeichnet.

"Der Deutsche Immobilienpreis beweist eindrucksvoll, wie viel Herzblut, Ideenreichtum und Engagement in der Immobilienbranche stecken", sagt immowelt Geschäftsführer Felix Kusch. "An diesem Abend bekommen die besten Immobilienprofis den verdienten Applaus für ihre besonderen Verdienste. Wie gut dieses Konzept ankommt, beweisen die begeisterten Rückmeldungen auf die diesjährige Gala."

Die Bewerbungsphase für den Deutschen Immobilienpreis 2024 startet im April 2024. Die Einreichung der Unterlagen erfolgt erneut über den gesicherten Nutzerbereich unter bewerben.deutscher-immobilienpreis.de. Zur Teilnahme berechtigt sind Unternehmen oder Einzelpersonen mit Sitz in Deutschland und Bezug zur Immobilienbranche. Die Nominierten und Gewinner werden von einer unabhängigen Jury aus 11 anerkannten Fachleuten gewählt.

"Ich freue mich sehr, erneut Jurymitglied des Deutschen Immobilienpreises zu sein", sagt Carolin Hegenbarth, Bundesgeschäftsführerin des Immobilienverband Deutschland IVD. "Der Award macht die Branche in ihrer hohen Kompetenz und Professionalität sowie in ihrer Innovationskraft und Kreativität sichtbar. Auch Skills wie soziale Verantwortung und Empathie finden Berücksichtigung. Mit dem Deutschen Immobilienpreis bekommt die Branche die Gelegenheit, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren."

Geballte Kompetenz in der 11-köpfigen Jury

Für den Deutschen Immobilienpreis 2024 wurde die unabhängige Jury erneut mit hochqualifizierten Experten aus verschiedenen Fachbereichen besetzt:

- Inga Beyler: Managing Partner, Baustein Executive Search GmbH - Michael Fabricius: Leitender Redakteur Immobilien, WELT - Martin Kaßler: Geschäftsführer des Verbandes der Immobilienverwalter Deutschland e. V. - Carolin Hegenbarth: Bundesgeschäftsführerin IVD - Laura Kolb: Leiterin Digitales, Redaktion IZ Immobilien Zeitung - Larissa Lapschies: Geschäftsführerin der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH - Miriam Beul: Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks - Dr.-Ing. Claudia Nagel: Geschäftsführerin und Co-Gründerin High Rise Ventures - Sun Jensch: Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH - Georg Ortner: Immobilienexperte und Verkaufstrainer in der deutschen Immobilienwirtschaft - Aygül Özkan: Hauptgeschäftsführerin Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Über den Deutschen Immobilienpreis:

Der Deutsche Immobilienpreis powered by immowelt zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Er ist die erste Auszeichnung am deutschen Markt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die gesamte Bandbreite der Immobilienbranche widerzuspiegeln. Der Deutsche Immobilienpreis wurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen.

Über immowelt.de:

immowelt ist Teil der AVIV Group, eines der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Die Basis hierfür bieten die reichweitenstarken immowelt Portale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland und Österreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende erfolgreich zusammenbringen. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.

Neben immowelt gehören weitere führende Immobilien-Onlinemarktplätze in Frankreich, Belgien und Israel zur AVIV Group, die Teil der Axel Springer SE ist.

