Nürnberg (ots) - Nicht nur die Lebensmittelpreise fallen bei NORMA dauerhaft - auch bei wichtigen Alltagsprodukten wie Müllbeuteln oder auch Wattestäbchen setzt das Nürnberger Unternehmen jetzt die Preissäge an. Am letzten Tag im November werden gleich acht Produkte um bis zu 15 Prozent günstiger. DAUNASOFT Wattepads kosten statt 0,95 Euro nur noch 0,90 Euro. MULTITEC Gefrierbeutel machen hingegen den größten Sprung beim Preis und kosten nun 1,25 Euro und damit 20 Cent weniger. Prozentual sparen die Kundinnen und Kunden von NORMA bei den Müllbeuteln mit Tragegriff von MULTITEC am meisten: insgesamt 15 Prozent!

Nach rund 100 Produkten im Oktober drückt NORMA im November ein weiteres Mal knapp 20 Artikel aus dem Sortiment dauerhaft im Preis und gibt alle Vorteile somit an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Zuletzt wurden so beispielsweise einige Frischfleischprodukte von GUT BARTENHOF deutlich günstiger.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

MULTITEC Müllbeutel mit Tragegriffen, 20 Stück / 30 Stück Bislang: 0,65 EUR Jetzt: 0,55 EUR

MULTITEC Bio-Kompost-Müllbeutel, 10 l / 10 Stück Bislang: 1,65 EUR Jetzt: 1,55 EUR

MULTITEC Universal-Müllbeutel mit Zugband, 15 Stück / 30 Stück Bislang: 1,65 EUR Jetzt: 1,45 EUR

MULTITEC Frischhaltefolie, 75 m Bislang: 1,25 EUR Jetzt: 1,15 EUR

MULTITEC Gefrierbeutel mit Zip-Verschluss, 15 Stück / 20 Stück Bislang: 1,65 EUR Jetzt: 1,55 EUR

MULTITEC Gefrierbeutel, 75 Stück / 100 Stück Bislang: 1,45 EUR Jetzt: 1,25 EUR

DAUNASOFT Wattepads, 140 Stück Bislang: 0,95 EUR Jetzt: 0,90 EUR

DAUNASOFT Bio-Baumwolle-Wattestäbchen, 300 Stück Bislang: 0,75 EUR Jetzt: 0,70 EUR

Über NORMA Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH