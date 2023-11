Rödental (ots) - Die deutschsprachige Händler-Community aus Deutschland, der Schweiz und Österreich verlieh auch in diesem Jahr die renommierten Merchant Inspiration Awards. Eine besondere Ehre wurde Sergej Djacenko, einem der Geschäftsführer der ECOMMastery sowie Geschäftsführer von Little Dragon Shisha, zuteil: Der E-Commerce-Experte war Mitglied der Jury, die über die Preisträger der Merchant Inspiration Awards 2023 entschied.

Geschäftsführer Sergej Djacenko: "Nachdem wir mit unserem Shopify Shop Little Dragon Shisha im letzten Jahr selbst den Merchant Inspiration Award 2022 in der Kategorie 'People's Choice' gewonnen haben, sind wir umso stolzer darauf, nun Mitglied der Jury der Merchant Inspiration Awards 2023 gewesen sein zu dürfen. Schließlich handelt es sich um eine angesehene Auszeichnung in der Welt des E-Commerce, die von der deutschsprachigen Händler-Community an herausragende Onlineshops vergeben wird."

Sergej Djacenko ist E-Commerce-Experte, Geschäftsführer und Co-Founder der ECOMMastery. Er leitet ein Team aus professionellen Entwicklern, Designern, Copywritern und Marketern, die gemeinsam dafür sorgen, dass jeder ihrer Onlineshops sich von der Konkurrenz abhebt, die gewünschte Zielgruppe erreicht und Besucher in zahlende Kunden konvertiert. Gemeinsam mit Co-Founder Eduard Meisner setzt er verkaufsstarke Onlineshops um und sorgt so für neue Umsatzrekorde - und das ohne die Notwendigkeit eines erhöhten Marketingbudgets. Nun ist er stolz darauf, als Jurymitglied Teil der Merchant Inspiration Awards 2023 gewesen zu sein.

Die Nominierung für die Merchant Inspiration Awards 2023 war bis zum 19. November 2023 offen. Die besten fünf Onlineshops in jeder Kategorie wurden automatisch für den Preis nominiert. In der Folge erhielten sie die Gelegenheit, sich vor der Jury zu präsentieren. Diese wählte anhand von acht verschiedenen Kategorien die Gewinner aus, die im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung bekannt gegeben und geehrt wurden.

"Meine Teilnahme als Mitglied der Jury bei den Merchant Inspiration Awards 2023 ist eine Anerkennung meiner Expertise und meines Beitrags zur E-Commerce-Branche. Entsprechend stolz ist das Team der ECOMMastery auf meinen Beitrag zur Jury. Im Rahmen unserer Mission werden wir uns auch in Zukunft leidenschaftlich dafür einsetzen, den E-Commerce zu stärken", so Sergej Djacenko.

Weitere Informationen zur ECOMMastery finden Sie unter: https://www.ecommastery.de/

