Ismaning (ots) - Eine überzeugende Präsenz auf Social Media ist für moderne mittelständische Unternehmen unverzichtbar. Die Brüder Leon und Frough Hamid bieten Unternehmen mit FLH Media Digital eine Möglichkeit, ohne großen Aufwand ansprechend online sichtbar zu werden. Dafür setzen sie und ihr 50-köpfiges Team auf ein Rundum-Zufrieden-Leistungspaket zum Fixpreis und enge Zusammenarbeit mit den Kunden. Wie Unternehmen von Social Media und insbesondere den Leistungen von FLH Media Digital profitieren können, erfahren Sie hier.

Facebook, Instagram und Co. sind in der modernen Welt nahezu allgegenwärtig. Alleine in Deutschland gibt es über 38 Millionen Social-Media-Nutzer. Dies bietet für Unternehmen enorme Chancen, in die Sichtbarkeit zu treten und sich von der Konkurrenz abzuheben - sowohl als Anbieter als auch als Arbeitgeber. Vielen Unternehmern fehlen jedoch die Kapazitäten, um diese Chancen zu realisieren. "Wer im operativen Tagesgeschäft involviert ist, hat oftmals schlichtweg nicht die Zeit, mehrere Unternehmenskanäle auf Social Media zu betreuen", sagt Leon Hamid, Geschäftsführer von FLH Media Digital.

Gemeinsam mit seinem Bruder und Geschäftspartner Frough Hamid und ihrem Team hat er daher eine Lösung ersonnen: den FLH Social Media Service. "Mit unserer FLH App haben wir den Social Media Zugang auch für kleinere Betriebe ermöglicht - und zwar für einen absolut bezahlbaren Preis. So können sich unsere Kunden auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren und wir übernehmen ihre Social Media Arbeit. Kurz gesagt liefern wir Social Media für alle Unternehmen", erklärt er die Vision hinter seinem Angebot. Als Gründer und Inhaber von FLH Media Digital betreiben Leon und Frough Hamid ein schnell wachsendes Marketingunternehmen, das schon mehr als 3.500 Kunden zu mehr digitaler Sichtbarkeit und höheren Umsätzen verhelfen konnte.

Auch mit geringen finanziellen Ressourcen Großes bewirken - die Chancen von Social Media

Social Media wird schon seit einigen Jahren als "großer Gleichmacher" im Marketing betrachtet, der Unternehmen jeder Art und Branche die gleichen Chancen verspricht - und das nicht ohne Grund: "Der durchschnittliche Social-Media-Post wird etwa 600 Mal angesehen. Ob er viralen Erfolg auf Facebook und Instagram erzielt, hängt damit nicht länger vom Marketing-Budget des Urhebers ab, sondern fast ausschließlich von seiner Relevanz für die Zielgruppe", erklärt Leon Hamid.

Dies bietet auch kleinen Firmen die Chance, ihre Reichweite rapide auszubauen, wenn sie online präsent sind und ihre Unternehmenskanäle regelmäßig mit interessantem Content bespielen. Auf diese Weise kann Social Media zum Beispiel zur Fachkräfte- und Neukundengewinnung genutzt werden - oder dafür, Kunden auf interessante Aktionen aufmerksam zu machen.

In der Praxis gestaltet sich dies für einen großen Teil der Unternehmen allerdings schwierig. "Viele Unternehmer sind sich zwar des Potenzials der sozialen Medien bewusst, nutzen diese aber nur halbherzig und damit ineffizient. Dabei ist Kontinuität in den sozialen Medien das A und O", schildert Frough Hamid. Die Betreuung der Social-Media-Accounts kostet schließlich auch Zeit und erfordert spezifisches Know-how. Dadurch gehen viele Unternehmen in der Masse der Mitbewerber unter, ohne nennenswerte Erfolge verzeichnen zu können.

Vom Foto zum Social-Media-Post mit der FLH-App

Die Lösung für dieses Problem bietet FLH Media Digital, die die Unternehmens-Accounts professionell betreuen und mit Content bespielen. Zu diesem Zweck setzen die Gebrüder Hamid und ihr Team auf eine bislang einzigartige Lösung. "Mit unserer eigens entwickelten FLH-App ist es Unternehmern möglich, Produkte und Motive im Betrieb zu fotografieren und mit nur zwei Klicks an uns zu senden - den Rest übernehmen wir", so Leon Hamid.

Dabei haben die Kunden die freie Wahl aus einer Vielzahl wöchentlich wechselnder und zur Saison passender Inspirationen, um ihre Posts ansprechend zu gestalten. Zusätzlich bereiten bei FLH Media Digital professionelle Grafiker, Texter und Designer die Inhalte so auf, dass daraus ansprechender Content für Social Media entsteht. Gibt der Kunde den fertigen Beitrag über die App frei, wird dieser anschließend innerhalb von 48 Stunden als Social-Media-Post auf den Unternehmenskanälen veröffentlicht.

Leon und Frough Hamid: "Social Media muss für kleine Unternehmen bezahlbar sein!"

Eine weitere Besonderheit des Angebots von FLH Media Digital sehen Leon und Frough Hamid in der Kostenberechnung. "Wir wollen Social-Media-Präsenz für alle Unternehmen erschwinglich machen", erklären die Experten. "Deshalb bieten wir all unsere Leistungen zu einem monatlichen Pauschalpreis an - ohne versteckte Kostenfallen." Dies beinhaltet neben der Erstellung von Marketing- oder Branding-Posts auch Kampagnen zur Personalgewinnung. Wählt der Kunde diese Option in der App aus, kümmert sich das Team von FLH Media Digital um die Erstellung von Stellenanzeigen, deren Ausspielung an die Zielgruppe und sogar um die telefonische Vorqualifikation von Bewerbern gemäß den Anforderungen des Kunden.

Auf diese Weise ist es schon mit einem kleinen Budget und wenig Zeitaufwand möglich, in den sozialen Medien Präsenz aufzubauen und genau die Richtigen zu erreichen. Da regelmäßige Postings für organische Reichweite sorgen, sind dafür in der Regel nicht einmal zusätzliche Ausgaben für bezahlte Werbung notwendig - die digitale Präsenz bleibt also auch für Unternehmen bezahlbar, die kein Vermögen in ihr Marketing investieren wollen.

Sie wollen die Reichweite Ihres Unternehmens auf Social Media steigern, um mehr Kunden zu gewinnen oder Fachkräfte zu finden und möchten sich dabei von erfahrenen Experten begleiten lassen? Dann melden Sie sich bei Frough und Leon Hamid (https://flh-mediadigital.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!

Pressekontakt:

FLH GmbH Vertreten durch: Frough Hamid und Leon Hamid www.flh-mediadigital.de E-Mail: hallo@flh-mediadigital.de

Pressekontakt Ruben Schäfer redaktion@dcfverlag.de

Original-Content von: FLH Media Digital, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH