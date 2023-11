Hamburg (ots) - Vier Tage, 900 Gäste, ein exklusives Event mit vielfältigen Eindrücken und Erlebnissen an Bord des Flaggschiffs Costa Toscana: Costa Kreuzfahrten ehrt seine besten Vertriebspartner während der 27. Ausgabe von "Protagonisti del Mare" (Reise der Besten).

Bei dem Event, das vom 25.-28. November stattfand und von Barcelona über Marseille und Savona bis nach Civitavecchia (Rom) führte, kamen Partner aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Frankreich und den "Growth Markets" zusammen, um die Erfolge des Vertriebsjahrs 2023 zu feiern. Auch das Top-Management der Reederei rund um Costa Präsident Mario Zanetti war mit an Bord.

Höhepunkt der Reise war die feierliche Preisverleihung am letzten Abend. Aus Deutschland kamen gleich 15 Gewinner. So gingen die beiden "Over the Top"-Awards an Nicolay Merkt von der e-hoi GmbH und Robin Müller von Elbflorenz Seereisedienst. Darüber hinaus wurden ausgezeichnet: Hörmann Reisen (Best Retail Agency), Berge & Meer Touristik (Best Group Sales/Tech Pioneer Groups), BigXtra Touristik (Best Group Sales/Tech Pioneer Groups), BEST-Reisen (Best Network/Chain Retail), Reisebüro Stahl (Best Increase Agency), Kreuzfahrtberater (Best OTA), Dreamlines (Best Packaging OTA), ATeams & ST Eventkreuzfahrten (Special Charter Operations), hauser.reisen (Best Bus Partner), Frankenland Reisen (Best Bus Partner), Leitner Reisen (Best Newcomer), Holdenried Reisen (75 Jahre Costa/Special Award), NEES-REISEN (Lifetime Achievement).

"2023 war ein erfolgreiches Jahr für Costa Kreuzfahrten in Deutschland und ich bin sehr glücklich, dass wir diesen Erfolg gemeinsam mit unseren Top-Partnern auf unserem Flaggschiff feiern konnten," sagt Andrea Tavella, Sales & Marketing Director DACH bei Costa Crociere, der die Awards stellvertretend für den deutschen Markt übergeben hat. "Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern, die diese drei Tage zu etwas ganz Besonderem gemacht haben und freue mich auf viele weitere Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit."

An Bord der Costa Toscana konnten die Vertriebspartner in die ganze Welt von Costa eintauchen: auf der Agenda standen kulinarische Genüsse der Sterneköche Bruno Barbieri, Hélène Darroze und Ángel León, traumhafte Ausflüge bei Sonnenschein in Marseille und Entertainment im Costa Style. Ein besonderes Highlight: die rauschende "Wonder Party" am letzten Abend im Beach Club mit großartiger Musik, leckeren Getränkekreationen von Campari, Wasserakrobatik und kreativen Lichtinstallationen.

Weitere Informationen unter www.costakreuzfahrten.de.

John Will Kommunikation für Costa Kreuzfahrten | info@will-kommunkation.de

