Berlin (ots) - In der hektischen Vorweihnachtszeit stellt sich für viele Menschen die Frage nach dem passenden Geschenk für ihre Liebsten. In diesem Jahr liegt der Fokus verstärkt auf nachhaltigen und bedeutungsvollen Präsenten. Ein Fairtrade-Blumenabo erweist sich dabei als ideale Wahl, um Liebe, Freude und Frische in die festliche Saison zu bringen.

Blumen schenken nicht nur Schönheit, sondern auch eine Atmosphäre der Freude und Wärme. Mit einem Blumenabo kann diese Freude das ganze Jahr über geteilt werden. Die beschenkten Personen erhalten regelmäßig frische Blumen direkt an die Haustür geliefert.

Mit einem Fairtrade-Blumeabo nachhaltig schenken

Die Abos von Bloomy Days sind so bunt und vielfältig wie die Menschen, die sich darüber freuen. Zur Auswahl stehen entweder das drei-, sechs- oder zwölfmonatige Abonnement. Bei allen Varianten können zudem die Liefertermine und Lieferintervalle selbst gewählt werden. Zudem beinhalten alle Abos eine 7-Tage-Frischegarantie. Besonders beliebt: Das Fairtrade-Blumenabo. Denn damit beschert man nicht nur den Beschenkten ein Lächeln, sondern setzt sich gleichzeitig für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen auf den Blumenfarmen ein.

Gutschein sofort selbst ausdrucken

Ein Gutscheincode (https://www.bloomydays.com/de/blumenabo-gutscheine/) im dekorativen Layout zum selbst Ausdrucken ist schnell konfiguriert und bestellt. Der oder die Beschenkte kann das Abo damit ganz bequem online selbst verwalten. Dies beinhaltet nicht nur die Festlegung des Startdatums, sondern viele weitere Funktionen und Möglichkeiten. Geht es bspw. in den Urlaub, lässt sich kurzfristig ein Liefertermin verschieben oder das Abo für den gewünschten Zeitraum pausieren.

Für alle, die Bloomy Days zunächst mit einer einmaligen Lieferung testen möchten, gibt es im umfangreichen Sortiment eine große Zahl von bunten, fröhlichen Arrangements, die als Einzellieferung bestellt und nach Lust und Laune zuhause in der Vase selbst arrangiert werden können.

Über Bloomy Days:

Bloomy Days wurde 2012 in Berlin gegründet und liefert frische, saisonale Schnittblumen im Kartonversand. Die Bouquets sind im flexiblen Abonnement sowie als Einzelbestellung erhältlich und somit perfekt als Geschenk oder auch für zu Hause oder das Büro. Im B2B-Bereich werden Bouquets im Corporate Design der Geschäftskunden für After-Sales-Maßnahmen, Beschwerde-management, Kundengeschenke und Mitarbeiter-Incentives angeboten. www.bloomydays.com

