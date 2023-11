Hamburg (ots) - Für seine fünfjährige Tochter Anouk hat Hit-Sänger Peter Maffay eine weitreichende Entscheidung getroffen: 2024 wird er ein letztes Mal auf große Deutschland-Tour gehen, danach mit seiner Band nicht mehr ständig on the road sein. "Jede Minute mit so einem kleinen Menschen ist kostbar", sagt der 74-Jährige, der in fünfter Ehe mit der Lehrerin Hendrikje Balsmeyer, 36, verheiratet ist, zu GALA. Und weiter: "Ich möchte meine Zeit jetzt in meine Familie investieren." Vor allem freut sich Maffay auf noch mehr alltägliche Rituale. Schon jetzt sei es seine Aufgabe, wann immer er zu Hause ist, "Anouk zu versorgen, ihr Frühstück und ihr Pausenbrot zuzubereiten und sie in den Kindergarten zu bringen. Diese Zeit genieße ich, weil wir beide uns dann ganz ungestört unterhalten können."

