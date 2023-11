Unterföhring (ots) - Ihre Megahits kennt jeder, liebt jeder und kann jeder mitsingen! Andrea "Kiwi" Kiewel feiert mit Anastacia, Peter Maffay, PUR, Vanessa Mai, Alphaville, DJ Ötzi, Culcha Candela, voXXclub, Vicky Leandros, Glasperlenspiel, Jupiter Jones, Santiano, Kerstin Ott, Gregor Meyle, Sasha und vielen weiteren Gästen "Kiwis große Partynacht" in SAT.1.

Mittanzen erwünscht: Die erste Ausgabe von Andrea Kiewels neuer SAT.1-Show läuft am Mittwoch, 27. Dezember 2023, 20:15 Uhr.

Kiwi: "Am 8. März 1993 moderierte ich zum ersten Mal das 'SAT.1-Frühstücksfernsehen'. Alles, was mich als Kiwi ausmacht, lernte ich da. Seit 2000 bin ich die Fernsehgärtnerin der Nation. Und nun bei meiner Partynacht beides vereinen zu können, ist der beste Beweis dafür, dass Musik und Glück sich vertausendfachen, wenn man sie teilt. Dazu möchte ich die SAT.1-Zuschauer einladen: Zu der besten Partymusik ever, zum Tanzen und Singen und Glücklichsein, zu drei Stunden Kiwi, in denen einfach alles gut ist."

Im neuen Jahr geht die Party weiter! 2024 lädt Kiwi in drei weiteren Folgen zur bunten Partynacht in SAT.1 ein. In jeder Show empfängt die Moderatorin weitere Musikstars wie Oli P., Christina Stürmer, Heinz Rudolf Kunze, Howard Carpendale, Malik Harris, Thomas Anders, Johnny Logan und Andreas Gabalier.

"Kiwis große Partynacht" am Mittwoch, 27. Dezember 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Produziert werden alle vier Folgen von Streamwork Produktion und Riverside Entertainment.

