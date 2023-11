Gräfelfing (ots) - - Geringe Rauchstoppmotivation: Mehr als die Hälfte der befragten Raucher:innen sind nicht für einen Rauchstopp motiviert. - Barrieren stark ausgeprägt: 'Ich rauche gerne' sagen über 50 Prozent der Befragten. - Hoher Einfluss des sozialen Umfelds: Rauchen im engen Familien- und Freundeskreis spielt häufig eine (sehr) große Rolle für den Rauchstart. - Bedeutung von (Fehl-)Information: Raucher:innen sind häufig schlechter über das relative Gesundheitsrisiko von E-Zigaretten und Tabakerhitzern im Vergleich zu Zigaretten informiert als Nutzer:innen, die bereits auf verbrennungsfreie Alternativen umgestiegen sind. - Kurze Dual-Use-Phase: Etwas mehr als die Hälfte der Befragten haben vor dem kompletten Umstieg Zigaretten und verbrennungsfreie Produkte für eine Phase von drei bis sechs Monate gleichzeitig genutzt.

Die Raucherquote in Deutschland stagniert seit Jahren auf einem hohen Niveau und liegt aktuell bei 34,2 Prozent (Stand 09/2023).[1] Lediglich 10,9 Prozent der Raucher:innen haben im letzten Jahr einen ernsthaften Rauchstoppversuch unternommen.[1] Die vorliegende Studie "Barrieren des Rauchstopps 2023" untersucht zum dritten Mal in Folge, was Raucher:innen an einem Rauchstoppversuch hindert, und den Wissensstand von Raucher:innen über die gesundheitlichen Auswirkungen alternativer Produkte. Hierbei zeigt sich erneut: Der Aufklärungsbedarf bei Raucher:innen ist hoch und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Studie mit 1.200 Befragten wurde von dem Marktforschungsinstitut GfK im Auftrag der Philip Morris GmbH durchgeführt.

"Unsere Umfrage bestätigt: Die Rauchstoppmotivation in Deutschland ist weiterhin gering. 'Ich rauche gerne' bleibt die Rauchstoppbarriere Nr. 1 in Deutschland. Aktuelle Maßnahmen zur Senkung der Raucherquote berücksichtigen die Motivation und die Barrieren allerdings nur ungenügend", so Dr. Alexander Nussbaum, Head of Scientific & Medical Affairs bei der Philip Morris GmbH, und ergänzt: "Es fällt auf, dass diejenigen, die bereits auf E-Zigaretten oder Tabakerhitzer umgestiegen sind, erheblich besser über die Rolle von Schadstoffen aus der Tabakverbrennung als primäre Ursache für die Schädlichkeit des Rauchens informiert sind. So gaben fast 90 Prozent von ihnen an, dass genau dieses Wissen ein ausschlaggebender Grund für ihren Umstieg war. Alternative Nikotinprodukte ohne Tabakverbrennung haben das Potenzial, Raucherinnen und Rauchern, die nicht für einen Rauchstopp motiviert sind oder aufgrund von Genuss oder Gewohnheit rauchen, einen Weg aus der mit Abstand schädlichsten Form des Nikotinkonsums zu eröffnen: dem Zigarettenrauchen."

Erneut geringe Motivation für einen Rauchstopp

Rund 60 Prozent der Raucher:innen in Deutschland rauchen bereits seit mehr als 20 Jahren und mehr als jede:r zweite Raucher:in hat nicht vor, mit dem Rauchen aufhören. Auch dieses Jahr wird deutlich: Besonders ältere Raucher:innen über 65 Jahre sind nicht an einem Rauchstopp interessiert (62 Prozent) und ein großer Teil von ihnen hat noch nie einen Rauchstopp unternommen.

Rauchstoppbarrieren bleiben identisch und unterstreichen die Rolle von Aufklärung

Woher kommt die geringe Motivation, mit dem Rauchen aufzuhören? Das beantworten 52 Prozent der Befragten klar und deutlich mit der Aussage: 'Ich rauche gerne'. Diese Aussage ist besonders ausgeprägt bei den über 65-Jährigen (62 Prozent). Danach folgen 'Gewohnheiten und Rituale' (42 Prozent) und 'fehlende Disziplin' (33 Prozent). Nutzer:innen von E-Zigaretten und Tabakerhitzern, die vorher Zigarette geraucht hatten, gaben rückblickend sehr ähnliche Barrieren an, die vor ihrem Umstieg einen Rauchstopp verhindert hatten.

Das soziale Umfeld spielt eine wichtige Rolle für den Einstieg ins Rauchen

Neben den genannten Barrieren wurde zum ersten Mal auch der Einfluss des sozialen Umfelds für den Einstieg ins Rauchen abgefragt. Der größte Einflussfaktor ist mit fast 77 Prozent der engere Freundeskreis, gefolgt von rauchenden Partner:innen (66 Prozent) und rauchenden Eltern (41 Prozent). "Die Relevanz des sozialen Umfeldes für den Einstieg ins Rauchen - und insbesondere die Rolle der Eltern - macht deutlich: Maßnahmen zur Reduktion des Rauchens unter Erwachsenen sind gleichzeitig auch präventiver Jugendschutz", erklärt Dr. Alexander Nussbaum.

Hoher Aufklärungsbedarf unter Raucher:innen

Um Raucher:innen von einem Rauchstopp oder Personen, die nicht mit dem Rauchen aufhören, zu einem Wechsel von verbrennungsfreien und somit schadstoffreduzierten Alternativen zu bewegen, braucht es gezielte Aufklärung. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen, dass der Informationsbedarf über alternative Nikotinprodukte groß ist und dass Raucher:innen häufig Fehlinformationen oder -annahmen ausgesetzt sind. So sind viele 'unsicher über das Schadenspotenzial' (29 Prozent), sehen sich mit 'widersprüchlichen Aussagen in den Medien' konfrontiert (23 Prozent), wissen allgemein zu wenig über alternative schadstoffreduzierte Produkte (20 Prozent) oder halten diese sogar für 'schädlicher als Zigaretten' (17 Prozent). Raucher:innen fühlen sich laut der Umfrage durch die verfügbaren Informationen in ihrer negativen Bewertung der Alternativen bestärkt. Nur 18 Prozent der Raucher:innen, die mit Informationen rund um E-Zigaretten und Tabakerhitzer in der Vergangenheit in Berührung kamen, sahen diese Produkte danach positiver. Bei den aktuellen Nutzer:innen von E-Zigaretten und Tabakerhitzern sind es im Gegensatz dazu 60 Prozent.

Nutzer:innen von E-Zigaretten und Tabakerhitzern sind besser informiert

In der aktuellen Umfrage schätzen rund 67 Prozent der Raucher:innen das gesundheitliche Risiko von E-Zigaretten und Tabakerhitzern als mindestens gleich hoch ein wie das von Zigaretten - ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (63 Prozent). [2] Lediglich 21 Prozent schätzen das Risiko niedriger ein, was im Einklang mit der aktuellen Fachliteratur steht.[3],[4],[5] Spannend ist die Erkenntnis, dass 82 Prozent der Nutzer:innen von E-Zigaretten und Tabakerhitzern deutlich besser über das das relative Gesundheitsrisiko von E-Zigaretten und Tabakerhitzern im Vergleich zu Zigaretten informiert sind. Und die Wahrnehmung des relativen Schadenspotenzials ist dabei offenbar von großer Bedeutung: Für 88 Prozent derjenigen Nutzer:innen, die das Schadenspotenzial niedriger einschätzten, war genau dies ein ausschlaggebender Grund für den Umstieg.

Allerdings wissen nur knapp 18 Prozent der befragten Raucher:innen, dass die Verbrennung des Tabaks die primäre Ursache rauchbedingter Krankheiten ist, und nicht das Abhängigkeitspotenzial des Nikotins. Nutzer:innen von E-Zigaretten und Tabakerhitzern sind hier signifikant besser informiert (41 Prozent).

Dual-Use-Phase geht einher mit geringerem Zigarettenkonsum

90 Prozent der Nutzer:innen von E-Zigaretten und Tabakerhitzern in der nicht-repräsentativen Stichprobe haben vor dem Umstieg drei Jahre oder länger geraucht. 51 Prozent der Befragten haben vor dem kompletten Umstieg Zigaretten und verbrennungsfreie Produkte gleichzeitig konsumiert (sog. Dual-Use). Für nahezu die Hälfte dauerte diese Phase drei bis sechs Monate. Auffällig ist: Der Zigarettenkonsum wurde in dieser Zeit von nahezu allen Nutzer:innen reduziert (96 Prozent).

"Die Befragungsergebnisse von Nutzerinnen und Nutzern von E-Zigaretten und Tabakerhitzern, die von der Zigarette umgestiegen sind, unterstreichen sowohl das Potenzial als auch die Notwendigkeit von Aufklärung", sagt Dr. Alexander Nussbaum. "Dieser Gruppe halfen Informationen zum niedrigeren relativen Schadenspotenzial von verbrennungsfreien Alternativen, um das Zigarettenrauchen hinter sich zu lassen. Fehleinschätzungen zu alternativen Nikotinprodukten stellen eine Barriere für den Umstieg dar und zementieren damit das Weiterrauchen."

Harm Reduction als komplementärer Ansatz

Die Studie der Philip Morris GmbH zeigt erneut: Die Mehrheit der Raucher:innen in Deutschland ist aktuell nicht für einen Rauchstopp motiviert. Präventionsmaßnahmen, die lediglich zum Rauchstopp aufrufen, berücksichtigen dies sowie die in der Studie identifizierten Barrieren des Rauchstopps, also die Lebenswirklichkeit der Raucher:innen, nicht. Für erwachsene Raucher:innen, die ansonsten weiterrauchen würden, könnte der Umstieg auf verbrennungsfreie und dadurch schadstoffreduzierte Alternativen, im Sinne einer Schadensminderung (Harm Reduction), sinnvoll sein.

Auszüge der diesjährigen Studienergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

Hier geht es zu den Ergebnissen der letztjährigen Studie "Barrieren des Rauchstopps 2022": https://pmi.berlin/files/gfkbroschucc88re2022.pdf

Quellen:

[1] Deutsche Befragung zum Rauchverhalten (DEBRA). Studie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. https://www.debra-study.info/ [Stand 09/2023].

[2] "Barrieren des Rauchstopps 2022": https://pmi.berlin/files/gfkbroschucc88re2022.pdf

[3] McNeill, A, Simonavicius, E, Brose, LS, Taylor, E, East, K, Zuikova, E, Calder, R and Robson, D (2022). Nicotine vaping in England: an evidence update including health risks and perceptions, September 2022. A report commissioned by the Office for Health Improvement and Disparities. London: Office for Health Improvement and Disparities.

[4] Tattan-Birch H, Hartmann-Boyce J, Kock L, Simonavicius E, Brose L, Jackson S, Shahab L, Brown J. Heated tobacco products for smoking cessation and reducing smoking prevalence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 1. Art. No.: CD013790. DOI: 10.1002/14651858.CD013790.pub2. Accessed 17 November 2022

[5] Mallock N, Böss L, Burk R, Danziger M, Welsch T, Hahn H, Trieu HL, Hahn J, Pieper E, Henkler-Stephani F, Hutzler C, Luch A. Levels of selected analytes in the emissions of "heat not burn" tobacco products that are relevant to assess human health risks. Arch Toxicol. 2018 Jun;92(6):2145-2149. doi: 10.1007/s00204-018-2215-y. Epub 2018 May 5. PMID: 29730817; PMCID: PMC6002459.

Über Philip Morris International Inc. (PMI)

PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das sich für eine rauchfreie Zukunft einsetzt. Seit 2008 hat PMI mehr als 10,5 Mrd. USD in die Entwicklung, wissenschaftliche Untermauerung und Markteinführung innovativer rauchfreier Produkte investiert.

Über die Philip Morris GmbH (PMG)

Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von PMI. Mit einem Marktanteil von 37 Prozent im Jahr 2021 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt. Das derzeitige Produktportfolio besteht hauptsächlich aus Zigaretten und rauchfreien Produkten wie Tabakerhitzern.

Pressekontakt:

Philip Morris GmbH Pressestelle Tel: +49 (89) 7247 1351 E-Mail: presse.pmg@pmi.com Website: pmi.berlin Twitter: @PhilipMorrisDE

Original-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH