Halle (Saale) (ots) - Der führende Anbieter für cloudbasierte Hausverwaltungssoftware übernimmt die Firma we-do.ai, welche im Bereich der KI-Entwicklung das Team der Immoware24 unterstützen wird.

"Wir waren der erste Anbieter für cloudbasierte Software für Hausverwalter und werden durch diesen Zukauf auch führend im Bereich der künstlichen Intelligenz sein. Vor zehn Jahren hat Immoware24 die erste cloudbasierte Software für Hausverwalter auf den Markt gebracht. Unser Anspruch, neue Maßstäbe zu setzen, besteht auch beim Thema künstliche Intelligenz bzw. maschinelles Lernen", so Ronny Selzer, Geschäftsführer der Immoware24 GmbH.

Während viele andere Anbieter noch damit beschäftigt sind, ihr herkömmliches System auf cloudbasierte Lösungen umzustellen, geht Immoware24 den nächsten Schritt. Aus dem Grund gehört die we-do.ai GmbH nun zu 100 % zur Immoware24 GmbH.

"Wir freuen uns, die Immoware24 zukünftig mit unserer KI-Expertise zu unterstützen und das bestehende Produktportfolio um spannende neue KI-Features für die Immoware24-Kunden auf eine neue Stufe zu heben.", so André Naumann, Geschäftsführer der we-do.ai GmbH.

Bisher nutzt Immoware24 KI-gestützte Technologien schon bei der Rechnungserkennung und beim Chatbot. Durch die Übernahme der we-do.ai GmbH wird diese Technik auf ein ganz anderes Level gebracht.

Ziel ist es, das Tagesgeschäft zu vereinfachen! Hierbei wird Immoware24 einen großen Teil der Ressourcen in die automatische Rechnungserkennung und -verbuchung stecken. Schon im nächsten Update (Dezember 2023) können sich die Kunden auf einen Anrufbeantworter freuen, der in weit über 50 Sprachen Anrufe entgegennimmt und Tickets in deutscher Sprache erzeugt.

Auch im 10. Jubiläumsjahr zeigt Immoware24 eindrucksvoll, dass das Unternehmen auch künftig im Bereich Innovation führend sein wird.

Durch den Zukauf der we-do.ai GmbH und der Gründung der Immoware24 Versicherungsmakler GmbH beschäftigt die Unternehmensgruppe inzwischen knapp 100 Mitarbeiter. Die Hälfte davon ist in den Bereichen Produktentwicklung, Qualitätssicherung und für den Betrieb von mittlerweile über 100 Servern in unseren Rechenzentren zuständig. Weitere 25 % der Mitarbeiter sind im Bereich Schulung und Support beschäftigt. Aus diesen Gründen hat die Immoware24 GmbH dieses Jahr die Bürofläche von 1.250 qm auf 2.500 qm in Halle verdoppelt. Neben den bereits existierenden Büros in Halle, München und Hamburg eröffnet zum Jahreswechsel eine neue Niederlassung in Mönchengladbach.

Auch für das nächste Jahr hat das Unternehmen große Ziele: Es sollen ein Handwerkerportal entwickelt werden und eine App für Verwalter, Hausmeister und Dienstleister, die intern "Road Warrior App" genannt wird. Trotz der vielen großen Projekte können sich die Kunden auch weiterhin auf stetige Prozessoptimierung und Verbesserungen in der Bestandssoftware freuen.

Mit dieser Entwicklung zeigt die Immoware24 GmbH eindrucksvoll, dass Hausverwaltungen sich auch künftig auf das Unternehmen, den Spirit und die technische Weiterentwicklung verlassen können.

