Frankfurt am Main (ots) - Seit dem 24. November 2023 profitieren Kunden von Helvetia Deutschland von Leistungsverbesserungen bei der Wohngebäudeversicherung. Im Fokus stehen dabei vor allem umfangreiche Deckungen für nachhaltige Leistungen. Zwei attraktive Tarife und optionale Zusatzbausteine sorgen für individuell maßgeschneiderte Sicherheit.

Die eigenen vier Wände sind ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Dafür zu sorgen, dass dies auch dann noch so bleibt, wenn es zu einem Schaden am Eigenheim kommt, ist die Aufgabe einer guten Wohngebäudeversicherung. Denn nicht nur Schadensursachen wie Feuer oder der Bruch einer Wasserleitung sorgen für Stress. Auch alles, was mit der anschließenden Instandsetzung zu tun hat, kann zu einer Belastung werden, die das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden erheblich beeinträchtigt.

Die neue Helvetia Wohngebäudeversicherung sorgt mit erweiterten Deckungen dafür, dass sich Eigenheimbesitzer im Schadensfall keine Sorgen um die Kosten machen müssen. Vor allem teure Investitionen in umweltschonende Gebäudebestandteile sind ab sofort noch besser abgesichert. Die neuen Tarife lassen Eigentümern von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern die Wahl zwischen einem soliden Smartschutz für wesentliche Risiken und einem umfangreichen Premiumschutz mit individuell wählbaren Bausteinen.

Fokus Nachhaltigkeit

Photovoltaikanlagen, die bisher nur auf dem Hausdach mitversichert werden konnten, sind ab sofort auch dann versicherbar, wenn sie auf Garagen und an Fassaden angebracht sind. Selbst Stecker-Solaranlagen bzw. Balkonkraftwerke können jetzt bereits im günstigeren Smartschutz in den Versicherungsumfang integriert werden.

Die Helvetia Wohngebäudeversicherung unterstützt auch die nachhaltige Wiederherstellung nach einem Schaden durch die zusätzliche Installation von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sowie Dachbegrünungen. Denn in diesem Fall kommt die Versicherung für bis zu 5.000 Euro Mehrkosten auf. Auch bei der Gebäudewiederherstellung wird die nachhaltige Verwendung umweltfreundlicher Baustoffe im Premiumschutz mit bis zu 10.000 Euro zusätzlich gefördert.

Darüber hinaus erstattet Helvetia Deutschland im Premiumschutz die Mehrkosten für eine Energieberatung, übernimmt den Mehraufwand für die Ladung von E-Fahrzeugen bei einem Ausfall der Photovoltaikanlage, Wallbox oder Windkraftanlage und reguliert bei ressourcenschonenden Reparaturen Schäden sogar bis über den Neuwert hinaus. Selbst die Unterbringung in nachhaltig zertifizierten Hotels wird mit einem höheren Tagessatz erstattet.

Der optionale Baustein "Erneuerbare Energien" beinhaltet jetzt auch die Absicherung gegen den Diebstahl von Wärmepumpen und Wallboxen. Dieser Baustein ist ab sofort auch für Mehrfamilienhäuser verfügbar.

Optimale Absicherung

Zusätzlich hat Helvetia Deutschland die Wohngebäudeversicherung auch in anderen Punkten verbessert und den Umfang der mitversicherten Kosten erweitert. Zur optimalen Absicherung werden auch Nässeschäden durch undichte Dichtungs- und Anschlussfugen im Premiumschutz bis 25.000 Euro erstattet.

Mit dem neuen Leistungskatalog bietet die Wohngebäudeversicherung von Helvetia Deutschland umfangreiche Sicherheit für alle Wohngebäudeeigentümer, und zwar perfekt maßgeschneidert auf ihre jeweiligen individuellen Bedürfnisse.

Mit der neuen Wohngebäudeversicherung macht Helvetia einen weiteren Schritt im Rahmen der Strategie helvetia 20.25, Kundinnen und Kunden jederzeit das passende Angebot zu bieten und zu einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen.

