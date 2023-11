München (ots) - Die 1963 in Frankreich gegründete Europ Assistance feierte im Oktober ihr 60-jähriges Bestehen als Wegbereiter des Assistance-Konzepts und ihren Erfolg als Gruppe, die sich zum internationalen Marktführer entwickelt hat.

Als Vorreiter der Branche ist sich Europ Assistance der gesellschaftlichen Trends und der Bedürfnisse ihrer Kunden bewusst und erfindet ihr Geschäft ständig neu.

"Europ Assistance hat sich von einem kleinen französischen Start-up zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt. Unterstützt durch die Generali Group haben wir unser Markenversprechen "You live, we care" zur tragenden Säule unseres Erfolgs und zum Motor unseres internationalen Wachstums gemacht", sagt Julia Ricks, seit Mai 2023 Chief Executive Officer von Europ Assistance Deutschland und zuvor Global Head of Business Line Travel der Europ Assistance Holding.

Von der Reise- und Kfz-Assistance bis zu "Care Services": Unterstützung unserer Kunden in Notsituationen und im Alltag

Europ Assistance nutzte den beispiellosen Aufschwung des Tourismus, um zunächst in Europa zu expandieren. In den 80er Jahren folgten Niederlassungen in den USA, wo die Gruppe heute Marktführer ist, und auf anderen Kontinenten. Die deutsche Niederlassung wurde 1980 gegründet und beschäftigt heute über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den beiden Standorten München und Rostock. Im Jahr 2023 wird Europ Assistance weltweit 300 Millionen Kunden betreuen und einen Umsatz von über 3 Milliarden Euro erwirtschaften.

Die Dienstleistungen der Group gliedern sich heute in drei Kompetenzbereiche: Kfz-Assistance, Versicherungs- und Reise-Assistance sowie persönliche Assistance-Leistungen wie Senioren-Assistance, Schutz der digitalen Identität, Telemedizin und Concierge-Services.

Um Innovationen voranzutreiben und ihre Mission noch besser erfüllen zu können, investiert die Group stark in die Digitalisierung ihrer Dienstleistungen und Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz.

"Care", eine kundenorientierte Mission, die in der DNA und den Verpflichtungen der Group verankert ist

Heute ist dieses Versprechen angesichts der Anforderungen an nachhaltiges Wachstum aktueller denn je. "You live, we care" spiegelt auch das Engagement der Group für ökologische, soziale und gesellschaftliche Belange wider.

ÜBER EUROP ASSISTANCE

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "You live, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- und Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen in Deutschland und weltweit.

