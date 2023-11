Nürnberg (ots) - Die LANDFEIN Butter von NORMA ist einfach gut! Was die Kundinnen und Kunden des Lebensmittel-Händlers längst wissen, haben nun auch die Expertinnen und Experten von STIFTUNG WARENTEST bestätigt. Beim großen Dezember-Test von 30 verschiedenen Butter-Produkten schneidet die Discount-Marke "gut" ab. Mit gerade einmal 1,39 Euro für 250 Gramm zählt die Marken Butter von LANDFEIN zu den günstigsten im Feld - und mit einer Gesamtnote von 2,1 zugleich auch zu einer der am besten bewerteten.

STIFTUNG WARENTEST zeichnet NORMA aus

Das Qualitätsurteil "gut" ergibt sich unter anderem aus Teilbewertungen zur Sensorik, der Streichfähigkeit, der mikrobiologischen Qualität und auch der Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung. In allen getesteten Dimensionen kann die NORMA-Butter von LANDFEIN die Testerinnen und Tester überzeugen. Damit steht fest, dass das Discount-Produkt eine hervorragende Zutat für Plätzchen zur Weihnachtszeit, beim Kochen oder einfach auf dem Frühstückstisch ist.

NORMA wird immer wieder für die hohe Qualität seiner Produkte bei gleichzeitig niedrigem Preis ausgezeichnet. Sowohl STIFTUNG WARENTEST als auch ÖKOTEST vergeben regelmäßig Bestnoten an den Lebensmittel-Händler.

