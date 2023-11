Köln (ots) - Männlichkeits-Influencer erreichen auf Plattformen wie YouTube und TikTok Millionen junger Männer. Sie propagieren männliche Dominanz und weibliche Unterwürfigkeit, verharmlosen oder glorifizieren Gewalt gegen Frauen. Rechtspopulist:innen positionieren sich bewusst im Umfeld der sogenannten Mannosphäre, ein Überbegriff für überwiegend frauenverachtende Bewegungen, um mit ihren rechtsnationalen Narrativen eine junge Zielgruppe zu erreichen.

Die Autorinnen Stefanie Delfs und Antonia Märzhäuser haben in Online-Communitys recherchiert und begleiteten junge Männer, die tief drin stecken in der Welt der toxischen Männlichkeit sowie Männer, die sich davon losgesagt haben. "Der autoritäre Mann – Doku über Frauenhass im Netz“ heißt das ARD radiofeature, das ab Mittwoch, 29. November 2023, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.

Während einige Teile der Mannosphäre Fitness- und Finanztipps mit männlichen Überlegenheitsideologien vermengen, propagieren andere Zerstörung und Aussichtslosigkeit. Männer, die unfreiwillig zölibatär leben (Incels genannt), tauschen in Foren Amoklauf- und Vergewaltigungsfantasien aus und richten ihren Hass nicht nur gegen Frauen und die Gesellschaft, sondern auch gegen sich selbst.

Doch die Mannosphäre eint nicht nur ihr Hass auf Frauen. Ihr Hang zu Verschwörungsideologien und ihr reaktionäres Gesellschaftsbild sind ein Nährboden für autoritäres und demokratiefeindliches Gedankengut. Extremismusexpert:innen warnen, die Mannosphäre birgt nicht nur Gewaltpotenzial, sie dient auch als Katalysator für antidemokratische Bewegungen.

Stefanie Delfs arbeitet als freie Autorin und Reporterin für die öffentlich-rechtlichen Sender aus Köln und Berlin. Beim ARD-Mittagsmagazin betreut sie als freie Redakteurin lange Reportageformate.Für das Doku-Projekt Zeit für Local Heroes wurde sie mit dem Medienpreis „Vielfältige Demokratie 2022“ ausgezeichnet.

Antonia Märzhäuser arbeitet als freie Reporterin für die öffentlich-rechtlichen Sender sowie verschiedene nationale Zeitungen. Sie ist Alumni des Internationalen Journalisten-Programms und hat wiederholt aus Taiwan berichtet. Für ihr Feature über die Zustände im deutschen Maßregelvollzug wurde sie als Stipendiatin von Netzwerk Recherche unterstützt.

Sendetermine:

SWR Freitag, 01. Dezember 2023, 15:05 Uhr BR 2 Samstag, 02. Dezember 2023, 13:05 Uhr SR 2 Samstag, 02. Dezember 2023, 09:05 Uhr Bremen Zwei (RB) Samstag, 02. Dezember 2023, 18:05 Uhr NDR Info Sonntag, 03. Dezember 2023, 11:05 Uhr WDR 5 Sonntag, 03. Dezember 2023, 13:04 Uhr hr2-kultur Sonntag, 03. Dezember 2023, 18:04 Uhr MDR Kultur Donnerstag, 07. Dezember 2023, 22:00 Uhr

