Bremen (ots) - Seit wenigen Wochen ist die erste Staffel der Serie "SELFMADE" beim Streamingdienst Prime Video verfügbar. Produzent Leonard Geßner bittet einzigartige Unternehmer aus verschiedenen Branchen an Orten in Deutschland, Italien, England und Spanien zum Interview. Mit dabei ist auch der Immobilienmakler Florian Wellmann aus Bremen, der auf einer Aussichtsplattform in Rom von seinen Anfängen als innovativer Unternehmensgründer und seiner etwas ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte berichtet.

Die VOX-Sendung "mieten, kaufen, wohnen" war maßgebend für die Entscheidung von Florian Wellmann, in der Immobilienbranche tätig zu werden. Der Drang, eigene Ideen umzusetzen und ein unkonventionelles Auftreten in der Öffentlichkeit auszuprobieren, trotz Abraten des Umfeldes, war groß und er entschied sich für die Selbstständigkeit. Mittlerweile zählt sein Unternehmen, Premium-Sponsor vom Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen, sechs Standorte und beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter. Florian Wellmann spricht über seine zahlreichen Marketingaktivitäten, über die wichtigste Entscheidung seines Lebens und legt dar, warum jede Geschäftsidee scheitert, auch wenn sie noch so gut ist, wenn kein guter Vertrieb dahintersteht.

Florian Wellmann berichtet auch von seiner nicht so glorreichen Schulzeit und spricht offen darüber, warum er sich selbst gut zuspricht und welchen Einfluss das auf seinen Start in den Tag und seine unternehmerischen Erfolge hat. Der Immobilien-Unternehmer liefert das beste Beispiel dafür, wie man es innerhalb weniger Jahre mit Mut, Kreativität und Umsetzungsstärke schaffen kann, sich vom Fernsehzuschauer zum Protagonisten in der Branche zu katapultieren.

In der ersten Staffel der Serie "SELFMADE" spricht Leonard Geßner neben Florian Wellmann auch mit anderen erfolgreichen Unternehmern wie Saygin Yalcin (Top-Unternehmer in Dubai), Julia Bösch (Outfittery), Sebastian Mastalka (Gründer von Traum-Ferienwohnungen) und schaut Unternehmen wie "true fruits" über die Schulter und führt zudem das erste Interview seit Jahren mit dem Gründertrio. Im Mittelpunkt steht dabei eine inspirierende Geschichte, unabhängig vom Bekanntheitsgrad der Person, denn Geßner ist überzeugt davon, dass unternehmerischer Erfolg nicht zwingend mit einem Stattfinden in der Öffentlichkeit zusammenhängt.

Über Florian Wellmann Immobilien:

Das über 30-köpfige Team von Florian Wellmann Immobilien beschäftigt sich mit der professionellen Vermarktung von Wohn-, Gewerbe- und Anlage-Immobilien an den Standorten Bremen, Hamburg, Hannover, Oldenburg, Osnabrück, Münster und dem jeweiligen Umland sowie an der Nordseeküste. Darüber hinaus realisiert das Immobilienunternehmen zusammen mit renommierten Partnern (u. a. Bauträger, Projektentwickler) die komplette Vermarktung von Neubauprojekten in allen erdenklichen Größenordnungen. Von der Konzeptentwicklung mit Standort- und Marktanalyse über den Grundstückskauf bis zur Realisierung und dem Komplettverkauf - vom umfassenden Leistungsumfang von Florian Wellmann Immobilien profitieren Eigennutzer und Kapitalanleger gleichermaßen.

Weitere Unternehmensnews & Pressefotos unter https://florian-wellmann.de/presse

