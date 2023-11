Erfurt (ots) - Erfurt ist zu jeder Zeit einen Besuch wert. Besonders in der Adventszeit gibt es noch mehr gute Gründe, Thüringens Landeshauptstadt zu erkunden. Erfurt hat den schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands, befand ein bekanntes Vergleichsportal. Die in Europa meist frequentierte Tourismuswebsite geht sogar noch einen Schritt weiter und kürte den Erfurter Weihnachtsmarkt zum schönsten in Deutschland und einem der besten in Europa. Wer im Advent in die Stadt kommt, findet noch viel mehr Besuchsanlässe und unvergessliche Erfurtmomente.

Winterleuchten: Fantasievolle Lichtkunstwerke verzaubern den egapark

"Licht an!" heißt es seit 15. November 2023 im egapark Erfurt. Der beliebte Garten- und Freizeitpark wird vom renommierten Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld von World of Lights kunstvoll in Szene gesetzt. Das Winterleuchten lässt vom 15. November 2023 bis 18. Februar 2024 den egapark in besonderem Lichterglanz erstrahlen. Die fantasievollen, überraschenden, farbintensiven, witzigen und mystischen Lichtinstallationen sorgen bei Groß und Klein für strahlende Augen und überraschende Entdeckungen. Die leuchtenden Kunstwerke führen vom Haupteingang entlang der großen Wiese vorbei am Danakil zum Rosengarten, zum Liliengarten und über den Skulpturengarten über einen 3 km langen Rundweg wieder zurück. Neben den besonderen Illuminationen überraschen Audio- oder Videoeeffekte. Zu den Hauptattraktionen des Winterleuchtens zählen das Wasserschild, eine Fontäne, auf die Videos projiziert werden, und der bunt beleuchtete Aussichtsturm. Am Foodcourt locken Speisen und Getränke der Adventszeit mit ihrem Duft: dampfender Glühwein oder Punsch und Snacks.

Das Winterleuchten bis 18. Februar 2024 begeistert auch bei einem zweiten oder dritten Besuch. Wiederkommen lohnt sich also!

Genusspark: All-inklusive-Weihnachtsmarkt im zauberhaften Parkambiente

Seit vergangenem Jahr kann man den Advent auch auf einem ganz besonderen Weihnachtsmarkt inmitten des egaparks genießen. Vom 15. November bis 22. Dezember lockt vor dem Wüsten und Urwaldhaus Danakil der GenussPark mit vielen kulinarischen Genüssen der Adventszeit, dem Duft von Glühwein, Quarkbällchen, Apfelstrudel und Leckereien aus Topf und Pfanne gehört zum Advent wie der geschmückte Weihnachtsbaum oder die stimmungsvolle Beleuchtung. Aus jeder der Holzhütten duftet es anders appetitlich: Mini-Bratwürste und Brätl, ein wechselndes Suppenangebot, Champignon- und Kartoffelpfanne, Handbrot, Schupfnudeln mit Sauerkraut und Kassler. Und das Beste: Hier darf nach Herzenslust geschlemmt werden, denn der GenussPark ist ein All-inklusive-Weihnachtsmarkt. Hier treffen sich Kollegen zu einem besonderen Teamevent, Vereinsfreunde zu einem stimmungsvollen Abend oder Freunde zum weihnachtlichen Jahresausklang. Im Danakil Restaurant warten die Köche mit Zwiebelfleisch und Cheesefries auf alle hungrigen Gäste. Hier kann man sich an kalten Winterabenden auch aufwärmen. Der Besuch des GenussParks kann online im Ticketshop vorgebucht oder an der Abendkasse erworben werden.

GenussPark 2023

15. November bis 22. Dezember vor dem Wüsten- und Urwaldhaus Danakil, Mittwoch bis Freitag 17-21 Uhr, inklusive aller Schlemmerangebote und Eintritt Winterleuchten - Buchungen online über den Ticketshop. Restkarten an der Abendkasse.

Erwachsene/Schüler ab 13 Jahre - 42,00 Euro

Schüler (7-12 Jahre) - 22 Euro

Winterleuchten

15. November 2023 bis 18. Februar 2024, Mittwoch bis Freitag und in den Ferien täglich geöffnet (24.-26.12. und 31.12.23 geschlossen)

Mittwoch bis Samstag 17-21 Uhr

Sonntag 17-20 Uhr

Erwachsene/Schüler ab 17 Jahre - 9 Euro

Kinder (7 - 16 Jahre) - 4 Euro

Das Winterleuchten kann ohne den GenussPark besucht werden. Wenn der GenussPark seine Türen am 22. Dezember wieder schließt, erstrahlt die Lichtmagie noch bis zum 18. Februar 2024 im egapark.

Florales zur Weihnachtszeit im Felsenkeller am Dom

Noch mehr Winterzauber gibt es... in der Ausstellung "Florales zur Weihnachtszeit" im Felsenkeller am Erfurter Domplatz neben dem Weihnachtsmarkt

Unter dem Motto "Weihnachten gestern und heute" wecken die Floristen aus dem egapark und Mitteldeutschland mit dem Baumschmuck der Kindheit oder den Weihnachtstrends der vergangenen Jahrzehnte so manche Erinnerung. Natürlich kommen auch die aktuellen Trends nicht zu kurz. Seit mehr als 30 Jahren präsentiert der egapark die Ausstellung "Florales zur Weihnachtszeit". In den historischen Gewölbenischen des Felsenkellers am Domplatz, nicht weit vom Trubel des Weihnachtsmarktes entfernt, verbreitet die Ausstellung im Felsenkeller besinnliche Vorfreude auf das Fest. Die Ausstellung wird im Zeitraum vom 28. November bis 26. Dezember 2023 wieder tausende Besucher aus Erfurt und ganz Deutschland mit dem Zauber der Weihnachtszeit erfüllen.

täglich 11-19 Uhr

(24.12. geschlossen, 23.12./25.12./26.12. bis 18 Uhr)

Tickets können Sie vor Ort im Felsenkeller erwerben!

5,00 EUR Erwachsene

4,50 EUR ermäßigt*

Schüler bis 16 Jahre frei

Jetzt günstig das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil entdecken!

Wer den egapark lieber am Tag besuchen möchte, der kann dies von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr tun. Der einzigartige 35.000 m² große egapark-Spielplatz, der größte Spielplatz Thüringens, mit seinen besonderen Spielgeräten in Form traditioneller Erfurter Gemüsezüchtungen und Blumen ist auch im Winter geöffnet. Der egapark lockt das ganze Jahr mit einer spannenden Entdeckungsreise in zwei Klimazonen: im Danakil, dem Wüsten- und Urwaldhaus in der Parkmitte. Danakilsenke, Dschungel-Erlebnispfad, magische Monitore, Landschaftsscanner - eine Tour durch Wüste und Urwald ist spannend für die ganze Familie. Ganz nebenbei lernen die kleinen und großen Entdecker jede Menge über die Bedeutung des lebenswichtigen Wassers für Tiere und Pflanzen. Mit dem Tablet oder der App sind ganz verschiedene Touren möglich. Kurze Auszeit in den Tropen gefällig? Dann auf ins Danakil!

Im Winter kostet der egapark-Eintritt inkl. dem Wüsten- und Urwaldhaus Danakil nur 6 EUR für Erwachsene. Kinder bis einschließlich 6 Jahre sind kostenfrei.

