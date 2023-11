Münster/Hannover (ots) - Im September sind die Landesbausparkassen West (Münster) und Nord (Hannover) juristisch fusioniert - keine drei Monate später ist die LBS NordWest nun auch technisch zusammengewachsen: Knapp 3 Millionen Verträge wurden am Wochenende erfolgreich zu einem gemeinsamen Kundenbestand zusammengeführt. LBS-Digitalvorstand Frank Demmer: "Das ist die bisher größte Datenfusion in der LBS-Gruppe, zudem noch in rekordverdächtig kurzer Zeit."

Alle Kundenanliegen können ab sofort aus dem einheitlichen "OSPlus-LBS-System" in gewohnt hoher Servicequalität bedient werden. Zusätzlich ist die technische Fusion auch Grundvoraussetzung für einheitliche LBS-Produkte und digitale Services für 120 Sparkassen und 200 LBS-Beratungscenter in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und Bremen - und damit für über 30 Millionen Bundesbürger.

Allein bei der LBS arbeitete seit knapp zwei Jahren ein Team von 150 Mitarbeitenden an der Vorbereitung, gemeinsam mit den Fachleuten des Sparkassen-IT-Dienstleisters Finanz Informatik. Dabei waren zahlreiche Anwendungen und die Infrastruktur auf die technische Zusammenführung vorzubereiten.

Monatelang wurden Drehbücher, übergreifende Konzepte und Einsatzpläne erstellt. Zu den drei Testfusionen, der Generalprobe und zur eigentlichen Zusammenführung waren dann alle Projektbeteiligten im 3-Schicht-System rund um die Uhr im Einsatz. "Dank systematischer Vorbereitung und des hohen Einsatzes des gesamten Teams ein großer Erfolg für die LBS NordWest", dankte Demmer allen Mitarbeitenden.

Pressekontakt:

LBS Nordwest Dr. Christian Schröder christian.schroeder@lbs-nw.de 0171 76 110 93

Original-Content von: LBS NordWest, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH