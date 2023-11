Köln (ots) - Mit dem "Lindenstraße - Special: 35 Jahre Weihnachten" nimmt ARD Plus einen ganz besonderen Weihnachtsknüller ins Angebot auf. Ab dem 6. Dezember stehen 35 festliche Episoden der "Lindenstraße" digital zur Verfügung. Dieses nostalgische Special bietet den idealen Rahmen, um im Kreise der ganzen Familie eine beeindruckende Zeitreise durch über 30 Jahre Fernsehgeschichte zu genießen. Langjährige Fans der Kultserie werden in Erinnerungen schwelgen und neue Zuschauer ebenso über die gesellschaftlichen Kontroversen wie auch die modischen Trends im Deutschland der letzten 30 Jahre staunen.

Kein anderes Zeitdokument spiegelt die politische und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland so authentisch wie die mehrfach preisgekrönte Serie, die mit Szenen mit aktuellem Inhalt und Dialogen zu tagesaktuellen Ereignissen beeindruckte und nach dem Start im Jahr 1985 schnell zur Kultserie mit einer eingeschworenen Fangemeinde avancierte.

Nur auf ARD Plus werden im Laufe der nächsten Monate alle 1758 Folgen der "Lindenstraße" zur Verfügung stehen. Wöchentlich gibt es jeweils donnerstags eine weitere Staffel.

Die Lindenstraße startet bei ARD Plus in Kooperation mit der Release Company.

ARD Plus

ARD Plus bietet eine große Auswahl an Inhalten, die in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar sind. Highlights aus 70 Jahren ARD TV Geschichte stehen hier liebevoll kuratiert zur Verfügung. Für monatlich 4,99 EUR (inkl. MwSt.) können jederzeit Inhalte angesehen werden, die sonst nur als Download oder auf DVD erhältlich sind.

Das Angebot steht zur Verfügung als eigenständige App- und Webversion, aber auch bei Magenta TV der Deutschen Telekom, Amazon Prime Video, AppleTV und als YouTube Primetime Channel. Der Video-on-Demand-Service wird weiterhin kontinuierlich technisch wie inhaltlich ausgebaut.

Die ARD Plus GmbH ist eine Tochter der WDR mediagroup, einer kommerziellen WDR-Tochter. Sie betreibt die Weiterentwicklung des Video-on-Demand-Angebots ARD Plus.

