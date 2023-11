ProSieben zeigt ab Montag, 8. Januar 2024, um 20:15 Uhr, die ausgezeichnete Serie ,,House of the Dragon" - die Vorgeschichte von ,,Game of Thrones". © 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Dieses Bild darf vom Empfänger/Nutzer zur Programmankündigung in allen geeigneten, deutschsprachigen Medien in Deutschland, Österreich und/ oder der Schweiz veröffentlicht werden. Die Nutzung ist nur zulässig bis zur TV-Ausstrahlung des jeweiligen Programms auf den ProSiebenSat.1 Sendern oder bis zum Ende der daran anschließenden sog. CatchUp-Auswertung (falls eine solche stattfindet). Das Bild darf nur im Ganzen und nur mit vollständigem Copyrightvermerk verwendet werden. Insbesondere folgende Nutzungen sind NICHT gestattet: Veröffentlichung in EPGs, Veröffentlichung/Verbreitung über Social Media, jegliche Bearbeitung, Archivierung, Weiterleitung an Dritte, Erstellen von Slideshows, Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE https://presse.seven.one/service/agb (,,AGB"). Die Rechteeinräumung steht unter der Bedingung, dass der Nutzer die in den AGB festgelegten Einschränkungen und Pflichten beachtet. Soweit der Nutzer das Pressematerial anderweitig verwenden will, ist dies nur nach entsprechender Freigabe von ProSiebenSat.1 in Textform zulässig. Bei Fragen: ProgramDataServices@seven.one Pressekontakt: Stella Losacker Entertainment Content Communications phone: +49 89 95 07- 1168 email: Stella.Losacker@seven.one Photo Production & Editing Program Data Services Alexandra Schmitt phone: +49 (0) 89 95 07 - 1322 email: Alexandra.Schmitt@seven.one / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/25171 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.