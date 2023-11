Köln (ots) - Auch in diesem Jahr initiiert der WDR gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ eine große Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit: Vom 1. bis 22. Dezember heißt es auf allen Kanälen „DER WESTEN HILFT. Gemeinsam für Mütter in Not“. Drei Wochen lang berichtet der WDR mit einem vielfältigen Programm im Fernsehen, im Radio und online über Frauen in Krisenregionen, stellt passende Hilfsprojekte vor, spricht mit Hilfsorganisationen und erzählt Geschichten von Helfer:innen und privaten Spendenaktionen aus NRW.

WDR-Intendant Tom Buhrow: „Menschen verbinden – darum geht es auch wieder bei unserer diesjährigen Charity-Aktion. Wir wollen deshalb möglichst viele Menschen im Westen zusammenbringen und so mit vereinten Kräften denjenigen helfen, die weltweit dringend unsere Unterstützung brauchen. Wir werden auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen - und gleichzeitig mit den vielen Helferinnen und Helfern aus Nordrhein-Westfalen ins Gespräch kommen, die mit ihrem Engagement Großartiges leisten.“

Live-Aktionen und prominente Unterstützung

Bereits zum Auftakt der crossmedialen Spenden-Aktion können sich die Zuschauer:innen auf echte Programm-Highlights freuen: Das WDR Fernsehen sendet am 1. Dezember von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr eine besondere Ausgabe der Lokalzeit live vom romantischen Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Hagen und vom Marktplatz in Castrop-Rauxel. Dort wird es den Versuch geben, einen neuen, spektakulären Weihnachts-Weltrekord aufzustellen – und alle können dabei mitmachen. Und es werden erste Spendeninitiativen der Menschen aus dem Westen vorgestellt.

Der Kölner Treff im Anschluss (22.00 Uhr, WDR Fernsehen) steht ebenfalls im Zeichen des Charity-Auftaktes: Zu Gast sind unter anderem die Schauspielerin Anke Engelke, der Schauspieler Sebastian Ströbel und WDR 2 Moderator Jan Malte Andresen. Alle drei engagieren sich für Menschen in Not. Während beider Live-Sendungen ist eine Telefon-Hotline geschaltet, über die die Zuschauer:innen spenden können.

Auch die WDR-Hörfunkwellen begleiten die Charity-Aktion über den gesamten Zeitraum. WDR 3 setzt zum Start am 1. Dezember auf einen eigenen Thementag – mit zahlreichen Beiträgen vom Morgen bis in die Abendstrecke: In WDR 3 Mosaik (Montag bis Samstag, 6.05 - 9.00 Uhr) läuft beispielsweise ein Bericht über eine junge Ukrainerin, die im Kriegsgebiet schwangere Frauen und Mütter von Kindern mit Behinderung unterstützt, ihren Alltag zu bewältigen.

WDR 2 Weihnachtswunder. Euer Song hilft!

Ein weiterer Höhepunkt der Charity-Aktion 2023 ist auch in diesem Jahr das WDR 2 Weihnachtswunder. Ab sofort gilt: Euer Song hilft! Musikwünsche können online gegen eine Spende unter wdr2.de eingereicht werden. Gespielt werden sie vom 16. bis 20. Dezember, während das WDR 2 Moderationsteam rund um die Uhr aus einem Glasstudio vom Düsseldorfer Weihnachtsmarkt sendet. Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen empfangen Menschen aus NRW, prominente Gäste und Musikstars wie Michael Schulte und viele andere, die die WDR Charity-Aktion unterstützen. Das Publikum kann die Live-Aktionen, Auftritte und Besuche im Glashaus vor Ort am Gustaf-Gründgens-Platz, im Video-Livestream auf wdr2.de und in der WDR 2 App miterleben.

Die gesammelten Spenden gehen 2023 an Mütter weltweit, die dringend Hilfe benötigen. Das Geld wird auch diesmal zweckgebunden für konkrete Hilfsprojekte in Krisen-Ländern eingesetzt.

Die gesamte Charity-Aktion begleitet der WDR auch auf einer eigenen Website:

derwestenhilft.wdr.de (https://www1.wdr.de/aktionen/der-westen-hilft/index.html)

