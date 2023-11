Mainz (ots) - Dem Anlass gebührend – 20 Jahre "Terra X: Faszination Erde" – gehen drei Prominente ab Sonntag, 3. Dezember 2023, 19.30 Uhr, im ZDF, und ab Mittwoch, 29.11.2023, in der ZDFmediathek, auf Expeditionsreise: Christoph Maria Herbst, Sibel Kekilli und Wotan Wilke Möhring. Mit im Gepäck haben sie jeweils eine ganz persönliche Frage, auf die sie in ihrem selbst gewählten Reiseland eine Antwort suchen.

Den Auftakt der drei Jubiläumsfolgen macht "Brennendes Australien" am Sonntag, 3. Dezember 2023, 19.30 Uhr. Darin erforscht Christoph Maria Herbst, wie Australien immer wieder den Neuanfang schaffte und wie die Chancen für die Zukunft stehen. Dabei lernt er nicht nur die unbekannten Seiten des Kontinents kennen, sondern auch ganz neue an sich selbst. In "Wildes Kenia", am Sonntag, 10. Dezember 2023, 19.30 Uhr, fragt sich Sibel Kekilli, wie sinnvoll es ist, ein Elefantenbaby zu adoptieren. Und in "Eisiges Land", am Sonntag, 17. Dezember 2023, 19.30 Uhr, will Wotan Wilke Möhring wissen, wie groß die Gefahr eines Ausbruchs bei schlummernden Vulkanen ist.

"Es ist immer wieder spannend, Tiere und Menschen, Natur und Kultur oder spektakuläre Landschaften mit ihren Entstehungsgeschichten durch die Augen von 'Faszination Erde' zu entdecken. Alles hängt auf unserem Planeten miteinander zusammen. Wir behaupten das nicht nur, sondern lassen es die Zuschauern und Zuschauerinnen Sendung für Sendung miterleben", so Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft.

Die Sendungen stehen zehn Jahre lang in der ZDFmediathek und werden mit Untertiteln angeboten.

