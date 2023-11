Erfurt (ots) - Zoé hat für Frankreich den 21. Junior Eurovision Song Contest mit dem Titel "Coeur" gewonnen. Die zwölfjährige FIA, die beim Junior ESC für Deutschland angetreten ist, erreichte mit ihrem Song "Ohne Worte" Platz 9. Insgesamt holte sie 107 Punkte, die sich aus dem Publikums-Voting und dem Urteil der Länder-Jurys zusammensetzen. Insgesamt 16 Länder nahmen an der internationalen Show 2023 teil.

"Der Junior ESC bietet jungen Talenten eine internationale Plattform und war in diesem Jahr wieder ein besonderes Show-Highlight bei KiKA, das wir erstmals gänzlich barrierefrei für alle erlebbar machen konnten. Herzliche Glückwünsche an Zoé! Und auch FIA gratulieren wir zu dem großartigen Auftritt. Sie begeisterte das Publikum nicht nur mit ihrem Gesang, sondern auch durch ihre besondere Performance mit lautbegeleitdenen Gebärden. FIA ist eine beeindruckende junge Künstlerin", so Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin.

Deutschland war dieses Jahr zum dritten Mal bei dem internationalen Musikwettbewerb dabei. Gezeigt wurde die Show mit Kommentar von Constantin "Consi" Zöller live auf allen KiKA-Plattformen.

"Der Junior ESC 2023 unter dem Motto 'Heroes' hat gezeigt, dass Kinder - auch auf der Bühne - Helden sein können. Die Auftritte aller jungen Künstlerinnen und Künstler waren stark und jede/r hat auf ganz besondere Weise beeindruckt. France Televisions und EBU haben in Nizza eine tolle Show auf die Beine gestellt, die für alle Altersgruppen Höhepunkte geboten hat, dafür bedanken wir uns", so Frank Beckmann, Fernsehprogrammdirektor des NDR, der die deutsche Beteiligung federführend verantwortet. "Herzlichen Glückwunsch an Zoé aus Frankreich zum Sieg und natürlich auch an FIA, die mit ihrem Song 'Ohne Worte' auf Platz 9 viele Herzen berührt hat."

Der 21. Junior Eurovision Song Contest wurde von France Télévisions in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) ausgerichtet. Die deutsche Junior ESC-Jury setzte sich aus dem DJ und Produzenten Alex Christensen, Schauspielerin und Moderatorin Janin Ullmann und Sängerin Malou zusammen. Außerdem sind zwei Kinder zwischen zehn und 15 Jahren Teil jeder nationalen Jury. Für Deutschland sind Chorsängerin Hannah und Breakdancer Joao dabei.

Wer die große Show zum Junior ESC verpasst hat oder noch einmal erleben möchte, kann sie auf kika.de und im KiKA-Player sowie auf eurovision.de ansehen.

Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de. Hier steht für registrierte Nutzer*innen Bildmaterial zum Download bereit.

