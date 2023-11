Hachenburg (ots) - Inmitten der sich wandelnden Faszination für Shishabars, die eine wachsende Gemeinschaft in das orientalische Ambiente und die aromatischen Wasserpfeifen zieht, sorgt Inhaber Mehmet Kürsat Sabah für eine Symbiose zwischen Tradition und Moderne. Sein Café La Vie im Hachenburger Industriegebiet ist nicht nur ein Ort des hochwertigen Genusses, sondern auch eine Verbindung von familiärem Ambiente und zeitgemäßer Eleganz. Was er mit dem Café La Vie bietet und welche unvergleichlichen Erlebnisse seine Gäste erwarten, erfahren Sie hier.

Der vertraute Genuss entspannter Drinks mit Snacks oder türkischem Gebäck am Feierabend oder Wochenende ist vielen geläufig. Doch für diejenigen, die auch die Kunst einer Wasserpfeife schätzen, ist die Suche nach einem Ort, der stilvolles Ambiente mit exzellentem Shisha-Genuss verbindet, oft vergeblich. "Die Herausforderung besteht darin, eine Brücke zwischen traditionellem Genuss und modernen kulinarischen Ansprüchen zu schlagen", erklärt Mehmet Kürsat Sabah, der Inhaber des Café La Vie in Hachenburg.

Sein Café steht für Stil und höchste Qualität, serviert in einer einzigartigen familiären Atmosphäre. Geschmackvolle Shishas und einzigartige Drinks ziehen nicht nur junge Liebhaber an, sondern auch ältere Gäste, die ohne eine Shisha die exklusive Umgebung schätzen. Genuss und Entspannung stehen im Mittelpunkt, sodass viele seiner Gäste bereits nach wenigen Besuchen ein Bestandteil seines Lokals sind.

Die Erfolgsgeschichte des Café La Vie: Eine Vision, Zielstrebigkeit und höchste Qualität

Die Vision einer erstklassigen Shishabar entstand bei Mehmet Kürsat Sabah bereits im Alter von 16 Jahren. Der gelernte Raumausstatter, in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, verfolgte beharrlich seinen Traum vom eigenen Unternehmen, obwohl finanzielle Freiheit und Reisen anfangs utopisch erschienen.

Ein prägendes Erlebnis während seiner Ausbildung ebnete den Weg für die Umsetzung "Ich wurde oftmals bei Kundengesprächen gefragt, wie ich meine Freizeit gestalte und wurde abwertend betrachtet, als ich ehrlich darauf antwortete, gerne in Shishabars zu gehen und dort nebenberuflich zu arbeiten. Diese Reaktionen motivierten mich, genau diese Zielgruppe für mein Café zu gewinnen", erzählt der Gastronom. "Ich war mir damals auch schon bewusst, dass es schwarze Schafe unter meinen Konkurrenten gibt. Daher nahm ich die Herausforderung an und wollte beweisen, dass hohe Qualität und faire Löhne dem Erfolg meines Cafés keinesfalls im Wege stehen."

Die familiäre Unterstützung und die klare Fokussierung auf Leadership brachten Mehmet Kürsat Sabah überregionale Anerkennung

"Während der Gründungsphase meiner ersten Shishabar 2016 im Alter von 20 Jahren konnte ich mich absolut auf mein familiäres Umfeld verlassen. Dafür bin ich auch heute noch unendlich dankbar", verrät der Gastronom. Den finanziellen Startschuss gaben ihm seine Eltern. "Es lag nun noch mehr Druck auf mir, meine Vision in die Realität umzusetzen", erklärt Mehmet Kürsat Sabah. "Doch auch hier konnte ich auf meine Familie zählen, die mich seelisch und moralisch unterstützte." Doch trotz erster Erfolge zehrte die harte Arbeit an Mehmet Kürsat Sabah. Der junge Gastronom entschied sich Anfang 2019, sein erstes Lokal abzugeben, gab es in die sicheren Hände seiner Schwester und ihres Mannes und nahm sich eine Auszeit.

Der Café-Betreiber nutzte kurzerhand die Zeit, um sich umfassend in das Gebiet Unternehmertum und Leadership einzuarbeiten und entsprechende Umstrukturierungen vorzunehmen und eröffnete Ende 2019 das Café La Vie im Hachenburger Industriegebiet. Die Pandemie Anfang 2020 brachte anfangs Herausforderungen, doch der Café-Betreiber nutzte die Zeit, um seine unternehmerischen Fähigkeiten weiter zu perfektionieren. Diese erlauben es ihm, sich allmählich aus dem Alltagsgeschäft zu verabschieden und sich zunehmend um die Unternehmensführung zu kümmern. So schaffte er es, Vorurteile gegenüber der Shisha-Kultur zu durchbrechen und mit exquisiten Angeboten seinen Platz als visionärer Unternehmer zu festigen.

Möchten Sie gern selbst das gepflegte Ambiente einer modernen Shishabar kennenlernen? Besuchen Sie das Café La Vie von Mehmet Sabah (https://cafe-la-vie.eatbu.com/) und erleben Sie ein exklusives Ambiente in familiärer Atmosphäre!

