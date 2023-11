Unterföhring (ots) - - Die ATP- und WTA-Turniere werden ab 2024 von Sky in Großbritannien und Irland, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz im Rahmen eines Fünfjahresvertrages übertragen - Als Teil der Vereinbarung werden jedes Jahr mehr als 80 Turniere live übertragen und über 4.000 Spiele für die Fans verfügbar sein - Die Partnerschaft umfasst die Nitto ATP Finals und WTA Finals, alle Masters 1000, 500 und 250 (ausgenommen inländische Turniere) und die Next Gen ATP Finals presented by Neom - Fans in Deutschland können die Turnierserien auf Sky Sport verfolgen, das auf Sky Q und WOW verfügbar sein wird, mit umfassender Berichterstattung über die digitalen und sozialen Plattformen von Sky Sport

Unterföhring, 24. November 2023 - Sky hat neue Fünf-Jahres-Partnerschaften sowohl mit ATP Media, der Übertragungsgesellschaft der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, vereinbart, in deren Rahmen über 80 Turniere mit über 4.000 Spielen auf Sky Sport verfügbar sein werden. Die Übertragungen werden in Deutschland sowohl auf Sky Q als auch auf WOW erlebbar sein.

Beide Turnierserien werden den Fans das ganze Jahr über zur Verfügung stehen, wobei die Vereinbarung die exklusiven Rechte für Großbritannien und Irland, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst, sowie die nicht-exklusiven Rechte für Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol.

Bei den beiden Tennisserien werden die besten Spielerinnen und Spieler der Welt antreten. Dazu gehören unter anderem die Weltranglistenersten Iga Swiatek und Novak Djokovic, sowie Rafael Nadal, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Alexander Zverev und die zurückkehrenden Angelique Kerber und Naomi Osaka sowie die "neue Ära" der Tennisstars wie Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Jack Draper und Emma Raducanu. Sie werden bei allen Turnierkategorien antreten, auch bei kombinierten Masters 1000-Events in Indian Wells, Miami, Madrid, Rom und Cincinnati, sowie bei den Nitto ATP Finals und den WTA Finals. Ab 2024 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und das ganze Jahr über beste Live-Action von sechs Kontinenten direkt zu den Fans bringen.

Stephen van Rooyen, CEO Sky UK & Ireland and Group CCO, sagte: "Dies ist eine fantastische Zeit, die ATP- und WTA-Turniere in unseren Märkten auf Sky Sport zu sehen, da das Tennis in eine neue Ära eintritt, in der neue und aufregende Talente ihren Weg an die Spitze des Sports finden. Wir sind entschlossen, die beiden Turniere zusammenzubringen, um sowohl die männlichen als auch die weiblichen Stars zu fördern. Wir werden erstklassig über die 80 Events in 48 Wochen des Jahres berichten und so eine neue Heimat für Tennisfans schaffen."

Charly Classen, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Durch die fantastische Vereinbarung mit der ATP und der WTA stärken wir unser werthaltiges Live-Sportangebot und untermauern unsere Position von Sky Sport Tennis als 'Must Have' für jeden Tennisfan. Auf der ATP und WTA Tour erleben wir gerade einen Generationenwechsel mit vielen neuen Persönlichkeiten. Die Fans finden es spannend, denn wir verzeichnen das erfolgreichste ATP Jahr bei Sky Sport überhaupt. Grund genug, unser Engagement auszubauen, und ab dem kommenden Jahr mehr Tennis von der ATP Tour zu zeigen als jemals zuvor. Zudem bieten wir mit der WTA auch dem Frauensport die Plattform bei Sky Sport, die er verdient und wollen zugleich von dem großen Potenzial profitieren, die insbesondere das Frauentennis bietet."

Mark Webster, CEO von ATP Media, sagte: "Wir sind begeistert von dem Engagement von Sky für das Männer- und Frauentennis. ATP Media ist stolz darauf, den ganzen erstklassigen Content der ATP Tour zu produzieren. Die drei Sky Unternehmen haben sich als die perfekten Partner erwiesen, um diese Inhalte für unsere zahlreichen Tennisfans bereitzustellen. Wir teilen viele der gleichen Werte, streben nach Innovation und Exzellenz, und hoffen, dass dies nur der Anfang eines großartigen neuen Kapitels für den Tennis-Sport in diesen Sky Märkten ist."

Marina Storti, CEO von WTA Ventures, sagte: "Diese Partnerschaft ist eine großartige Nachricht für Tennisfans, die sich auf weitere spannende Action auf der Hologic WTA Tour im Jahr 2024 und darüber hinaus freuen können. Sky Sport ist bekannt dafür, Weltklassesport zu fördern, und wir wissen, dass sie eine fantastische neue Plattform schaffen, um unsere herausragenden WTA- und ATP-Athletinnen an einem Ort zu präsentieren. Die Zukunft ist rosig für den Frauensport und es wird noch viel mehr Wachstum geben."

Live-Tennis der ATP und WTA Tour wird ab nächstem Jahr auf Sky Sport zu sehen sein, aber auch Nicht-Sky-Abonnenten erhalten über ein monatlich kündbares Abonnement bei WOW Zugang zu den Turnieren.

Außerdem können die Fans ihren Lieblingsspielerinnen und -spielern über den Sportnachrichtensender Sky Sports News, skysport.de und die Sky Sport App folgen sowie über die Social Media Kanäle von Sky Sport.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über ATP

Als weltweiter Dachverband des professionellen Herrentennis hat die ATP die Aufgabe, dem Tennis zu dienen. Wir unterhalten eine Milliarde Fans weltweit, präsentieren die besten Spieler der Welt bei den prestigeträchtigsten Turnieren und inspirieren die nächste Generation von Fans und Spielern. Vom United Cup in Australien, über Europa, Amerika und Asien kämpfen die Stars des Spiels um Titel und Pepperstone ATP Rankings Punkte bei den ATP Masters 1000, 500 und 250 sowie den Grand Slams. Alle Wege führen zu den Nitto ATP Finals, dem prestigeträchtigen Saisonfinale in Turin, Italien. Nur die acht besten qualifizierten EinzelspielerInnen und Doppelteams treten an, um bei diesem Turnier auch die offizielle ATP World No. 1, präsentiert von Pepperstone, zu küren und damit die größte Leistung im Tennis. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.ATPTour.com.

Über ATP Media

ATP Media wurde im Jahr 2001 als Tennis Properties Limited gegründet und ist der Übertragungszweig der ATP Tour; die zentrale Verwertung der Medienrechte an der ATP Tour, die Produktion der Host Broadcasts für die Nitto ATP Finals, die Next Gen ATP Finals, die ATP Masters 1000s und die Produktion des World Feeds für die

ATP 500s und, seit kurzem, die ATP 250s. ATP Media verfügt über einen unübertroffenen Zugang und eine unübertroffene Expertise in der Full-Service-Produktion von professionellem Herrentennis mit einer End-to-End-Lösung für globale End-to-End-Lösung für globale Sendeanstalten: Rechteverkauf, Multiplattform-Produktion, ein globales Glasfaser-Vertriebsnetz und ein marktführendes digitales Archiv. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.atpmedia.tv.

Über die WTA

Die WTA (Women's Tennis Association) wurde 1973 von Billie Jean King nach dem Prinzip der Chancengleichheit gegründet und ist der weltweit führende Verband im professionellen Frauensport. Die WTA ist eine der weltweit bekanntesten Sportorganisationen der Welt. Sie besteht aus mehr als 1600 Spielerinnen, die über 80 Nationen vertreten, und die alle um WTA-Ranglistenpunkte und prestigeträchtige Turniertitel kämpfen. Die Hologic WTA Tour besteht aus über 70 Veranstaltungen und vier Grand Slams, die sich über 30 Länder und Regionen auf sechs Kontinenten mit einer weltweiten Zuschauerzahl von fast 900 Millionen erstrecken. Weitere Informationen über die WTA finden Sie unter wtatennis.com.

WTA Ventures ist der kommerzielle Arm der WTA, der im März 2023 als Teil der strategischen Partnerschaft der WTA mit CVC Capital Partners gegründet wurde. Ziel ist es, auf dem starken Erbe aufzubauen, das die WTA in den letzten 50 Jahren aufgebaut hat, indem sie das Profil des Frauentennis weiter schärft und das kommerzielle Wachstum zum Nutzen von Fans, Spielern, Turnieren und allen Akteuren des Sports beschleunigt.

