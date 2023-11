Unterföhring (ots) - "Der Frühling beginnt bei uns immer mit einem besonderen Startschuss: Dem Herdenauftrieb!" Nino läutet in der zweiten Folge von "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino" (zu sehen ab Mittwoch, 29.11. bei Sky und WOW) eine neue Jahreszeit auf dem Chianinahof ein. Und noch weitere, freudige Ereignisse lassen Frühlingsgefühle aufkommen: Cheyenne steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes und das Jungbauern-Paar ist für einen großen Agrar-Preis nominiert. Dennoch leuchtet auf dem Hof nicht alles in hellen Farben, denn für den Baubeginn des neuen Tierwohl-Stalls drohen schlechte Vorzeichen... .

Es wird ein Junge!

"Jetzt, wo wir einen Jungen bekommen, freue ich mich extrem drauf - eine ganz neue Erfahrung!", beschreibt Cheyenne ihre Gefühle kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. "Zwei kleine Kinder - das wird eine große Herausforderung für Cheyenne, sie wird da sehr auf sich gestellt sein", hegt Ninos Mutter Petra bei aller Vorfreude auch Bedenken. Per Kaiserschnitt soll das neue Familienmitglied auf die Welt gebracht werden und Cheyenne wüsste schon ganz genau, wie sie ihren nervösen Ehemann während der Geburt beruhigen könnte: "Vielleicht gebe ich ihm ein bisschen Lachgas von mir...". Ninos Lampenfieber ist nicht ganz unbegründet, hatte Cheyenne bei der Geburt von Tochter Mavie doch mit einem kleinen Kreislauf-Kollaps zu kämpfen. "Ich hoffe, dass die zweite Geburt etwas leichter wird. Umkippen werde ich hoffentlich nicht", gibt sich Nino kämpferisch. Doch dann kommt es doch anders, als erwartet: Die Nabelschnur macht Probleme und es entstehen ernste Komplikationen! Endlich wieder zuhause auf dem Chianinahof sorgt der neugeborene Sohn Matteo Nael für schlaflose Nächte: "Es ist leider momentan Horror", lässt die von Schlafmangel gebeutelte Mutter Cheyenne keine Zweifel daran, dass sie für die Zukunft starke Nerven brauchen wird.

Achtung, tierische Fluchtgefahr!

Wenn der Frühling ruft, heißt es für die Rinder auf dem Chianinahof: Raus aus dem Stall und rauf auf die saftigen Weiden! Während die Rinder-Herde im Stall schon mit den Hufen schart, hat die hochschwangere Cheyenne vor dem Öffnen der Stalltore großen Respekt: "Im schlimmsten Fall geht eine Kuh auf mich los, aber ich bin noch schnell und kann wegrennen!" Die Tiere wollen endlich raus ins Freie und sogar Töchterchen Mavie feuert auf Mamas Arm kräftig an - der Herdenauftrieb kann beginnen! Alles scheint planmäßig zu laufen, doch dann finden drei Kälbchen eine Lücke im Zaun und treten die Flucht an. "Die sind weg, die kommen nicht wieder...", ist sich Ninos Vater Gerald sicher. "Das ist emotional für mich, an Wirtschaftlichkeit denke ich da grad gar nicht", macht sich Nino ernsthafte Sorgen ums tierische Wohl. Gelingt eine spontane Rettungsaktion?

Startprobleme am Tierwohl-Stall

"Wir haben alles vorbereitet, doch die Natur spielt nicht mit!", schaut Nino mit Sorge auf die dunklen Wolken, die sich am Himmel über Dobl zusammenbrauen. Der Baubeginn des lang ersehnten neuen Tierwohl-Stalls droht buchstäblich ins Wasser zu fallen: "Jetzt regnet es seit zehn Tagen fast durchgehend. Da habe ich gar keinen Bock drauf, denn: Wir müssen im Herbst fertig sein...", sieht Nino echte Probleme auf sich zukommen und versinkt mit seinen Gummistiefeln im Morast des Baugrundstücks. Schließlich hat der Wettergott doch noch ein Einsehen: Der Bagger rollt an und der Bau kann endlich beginnen! "Zwei Kinder, verheiratet und ein neuer Stall - wir sind auf der Überholspur!", können Cheyenne und Nino ihrer Vorfreude nun freien Lauf lassen. Werden die beiden von weiteren Pannen verschont bleiben?

Herzlichen Glückwunsch zum "Vifzack"?

Feierstimmung bei Familie Ochsenknecht-Sifkovits: Cheyenne und Nino sind für ihre Leistungen rund um den Chianinahof für den "Vifzack" nominiert, einem Agrarpreis für innovative Landwirtschaft. Ochsenknecht-Familienoberhaupt Natascha reist extra an, um während der Preisverleihung als Nanny bereit zu stehen und drückt die Daumen: "Ich würde es Nino und Cheyenne als Motivation wirklich wünschen - sie haben hier so viel Liebe und Herzblut reingesteckt". Auch bei Nino steigt die Vorfreude: "Das ist sicher einer der renommiertesten Preise, den man als Landwirt bekommen kann." Jetzt gilt es, die besten Produkte des Hofes im Festsaal publikumswirksam zu präsentieren und die Jury zu überzeugen. Reicht es am Ende für einen Platz ganz oben auf dem Treppchen?

