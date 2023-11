Unterföhring (ots) - Mit der ersten "Great Fight Night" im Frühjahr 2022 traf Joyn voll ins Schwarze - und erzielte mit knapp 700.000 Unique Usern und 1,6 Mio. Video Views den bis dato erfolgreichsten Live-Stream der Streamingplattform. Am Samstag, 25. November 2023, geht das Live-Spektakel in die nächste Runde - vor 10.000 Menschen vor Ort in Düsseldorf, powered by Seven.One Entertainment Group: "Mit einem Live-Event wie der 'Great Fight Night' kommt die geballte Power unseres Hauses zum Tragen: Egal ob Redaktion und Ausspielung via Joyn, die Vermarktung durch die Seven.One Media, das Ticketing über unsere Event-Agentur MMP - innerhalb unseres Hauses können wir mit geballter interner Kraft Events schaffen, mit denen wir und unsere Werbepartner die jungen Zielgruppen digital und on-the-Ground perfekt erreichen", sagt Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Joyn und MMP.

Bei der "Great Fight Night" dabei ist erstmals auch Werbekunde Warner Bros. Entertainment. Das Filmunternehmen nutzt die Werbemöglichkeiten rund um das Live-Event für sich, um auf den Kinostart von "Aquaman: Lost Kingdom" aufmerksam zu machen. So setzt Warner in Zusammenarbeit mit der Seven.One Media auf die InStream-Werbeform "Live Event Rotation" bei Joyn und lässt während des Livestreams seinen neuesten Aquaman-Trailer auf Pre- und Mid-Roll-Flächen in Szene setzen. Veranstaltet wird "The Great Fight Night" von Media Total.

"The Great Fight Night" am 25. November 2023:

Content Creator CrispyRob (2,03 Mio. Abonnent:innen auf YouTube) und Jonas Ems (2,89 Mio. Abonnent:innen auf YouTube) bringen am 25. November 2023 den PSD Bank Dome in Düsseldorf zum Beben: Wer von ihnen wird zuerst zu Boden gehen und wer kann den Kampf für sich gewinnen? Gastgeber Trymacs (3,4 Mio. Abonnent:innen auf Twitch) lädt wieder zum spannenden Live-Event "The Great Fight Night" ein. Vor Ort treten insgesamt zwölf deutsche Creators in sechs Kämpfen gegeneinander an. "The Great Fight Night" läuft kostenlos und exklusiv am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr im Livestream auf Joyn.

