Baden-Baden (ots) - Die größten Stars zu Weihnachten verschenken und damit auch noch Gutes tun: Das geht nur bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal! Auf www.unitedcharity.de werden rund 300 absolut einmalige Geschenke mit Promi-Faktor versteigert, deren Erlöse zu 100 Prozent an verschiedene Hilfsprojekte gespendet werden.

Udo Lindenberg stiftet zum Beispiel eines seiner begehrten Kunstwerke, Fußballstar Thomas Müller trennt sich von einem ganz besonderen Strandkorb und "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski versteigert sich sogar selbst - für ein exklusives Meet&Greet bei ihrer Show! Wer einen Anastacia-Fan zu Weihnachten überraschen will, sollte sich die signierte E-Gitarre der Sängerin nicht entgehen lassen und Fußballbegeisterte freuen sich bestimmt über einen exklusiven Bundesliga-Tag im Sky-Studio. Eines haben alle Geschenke von United Charity gemein: Sie machen gleich doppelt glücklich!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 15 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

