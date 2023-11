Koblenz (ots) - Gesellschaftliche Verantwortung und Umweltbewusstsein, aber auch das Thema Transparenz gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Ranking-Agentur Zielke Research Consult hat in diesem Kontext die Debeka jetzt in ihrem ESG-Unternehmensranking Versicherungen mit dem Nachhaltigkeitsunternehmenslabel in Gold, also der höchsten Kategorie, ausgezeichnet. Insgesamt hat sich der Koblenzer Versicherer im Vergleich zum Vorjahr von Platz 11 auf Platz 7 verbessert. Das Ranking honoriert transparente Berichterstattung zu den Themen Umwelt (E), Soziales (S) und gute Unternehmensführung (G).

"Die Auszeichnung freut uns sehr. Nachhaltigkeitsziele zu vereinbaren und umzusetzen, ist ein langer Prozess. Die aktuelle Bestätigung durch das Ranking motiviert uns, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.

Die Debeka erreichte unter anderem durch eine Verifizierung der CO2- Emissionen und transparente Informationen zur Kohlenstoffintensität ihres Portfolios die volle Punktzahl zum CO2-Ausstoß. Außerdem erhielt sie die volle Punktzahl im Bereich Engagement & Voting. Dieser beschreibt die Interaktion zwischen dem Unternehmen und seinen Beteiligungsunternehmen, um ESG-Themen oder Geschäftsstrategien anzugehen.

