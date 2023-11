Unterföhring (ots) - - Das "Match of the Week" am Samstag ab 13.00 Uhr mit Thomas Hitzlsperger, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld live - Sky Sport zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 13. Spieltags der Premier League exklusiv, acht davon live - Die Premier League (https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league) live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)

Unterföhring, 24. November 2023 - Manchester City gegen den FC Liverpool: Das Duell der beiden bestimmenden Mannschaften der Premier League in den vergangenen Jahren ist in dieser Saison wieder ein echtes Spitzenspiel. Nachdem die Reds in der Vorsaison bereits früh aus dem Titelrennen ausgeschieden waren, liegen sie in dieser Spielzeit nach zwölf Spieltagen auf Rang zwei, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Manchester City. An diesem Samstag kommt es zum direkten Duell der beiden Giganten und Sky Sport überträgt live und exklusiv.

Ab 13:00 Uhr begrüßen Thomas Hitzlsperger, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator und Moderator die Zuschauer*innen zum "Match of the Week" im Etihad Stadium. Zusätzlich zur klassischen Übertragung auf Sky Sport Premier League steht das Topspiel auf Sky Sport Mix sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App auch in der "Data Zone" zur Verfügung. Bereits vor der Live-Übertragung beleuchtet Sky Sport News das Spitzenspiel umfassend und wird am Freitag unter anderem die Pressekonferenzen beider Vereine zeigen sowie am Samstag ab 9:00 Uhr in "Guten Morgen Fans!" auf die Partie einstimmen.

Insgesamt zeigt Sky Sport von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 13. Spieltags der Premier League exklusiv, acht davon live. Nach der Eröffnung durch das Spitzenspiel in Manchester präsentiert Sky Sport am Samstagnachmittag drei weitere Partien live: ab 15:50 Uhr Newcastle United gegen den FC Chelsea und Nottingham Forest gegen Brighton & Hove Albion auf Sky Sport Premier League bzw. Sky Sport Mix sowie ab 16:00 Uhr FC Burnley gegen West Ham United für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Abgeschlossen wird der Premier-League-Samstag ab 18:20 Uhr von der Begegnung zwischen dem FC Brentford und dem FC Arsenal.

Am Sonntag steht ab 14:50 Uhr das Verfolgerduell zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa auf dem Programm sowie im Anschluss ab 17:20 Uhr die Partie des FC Everton gegen Manchester United. Diese Paarung können Sky Q Kunde zusätzlich auch live in UHD/HDR genießen.

Komplettiert wird der 13. Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 20.50 Uhr, wenn der FC Fulham die Wolverhampton Wanderers empfängt.

Der 13. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:00 Uhr: "Match of the week": Manchester City - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und in der "Data Zone" auf Sky Sport Mix sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App

15:30 Uhr: "What a Strike!" auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Newcastle United - FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: FC Burnley - West Ham United im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

18:20 Uhr: FC Brentford - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League

0:00 Uhr: Luton Town - Crystal Palace zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier League

2:00 Uhr: Sheffield United - AFC Bournemouth zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Tottenham Hotspur - Aston Villa live auf Sky Sport Premier League

17:20 Uhr: FC Everton - Manchester United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box - Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Fulham - Wolverhampton Wanderes live auf Sky Sport Premier League

